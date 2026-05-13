Nehuén Erripa completó su “Excursión Brasil” con dos carreras

Nehuén Erripa fue parte del equipo de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta que compitió de dos importantes pruebas en Brasil durante la última semana.

El juvenil representante local inició su experiencia en Brasil con la Vuelta Ciclística de San Pablo, certamen que contempla cinco etapas entre Tres Fronteras y Araraquara; sin embargo, no logró completar la prueba.

Erripa debió abandonar la competencia en la tercera etapa tras un desperfecto mecánico y el elenco nacional finalizó la prueba en la 14° lugar de la tabla de posiciones.

Luego, junto al Team FACPyR, participaron del Desafío de Las Américas. Erripa finalizó en la 37° posición de una prueba donde se impuso Tomás Quiroz.