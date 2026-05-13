Representantes locales competirán en el Festival Internacional de Deportes Extremos

Representantes del gimnasio NaturalFit serán parte del equipo nacional que, desde este jueves, competirán en la Copa del Mundo de Parkour en Francia.

La Selección Argentina de parkour pondrá en marcha su calendario internacional 2026 con la primera fecha del serial de Copas del Mundo en Montpellier y Aldana Andes y Ángel Abidín serán parte de los representantes nacionales.

La olavarriense Aldana Andes y el azuleño, radicado en Olavarría, Ángel Abidín, se presentarán en el marco del Festival Internacional de Deportes Extremos (FISE), considerado el evento de deportes urbanos más importante del mundo y uno de las principales vidrieras internacionales para el parkour.

Abidín será el primero en salir a escena este jueves desde las 6:00 hs. (hora de Argentina) en la prueba de pista y Andes hará lo propio desde 9:00 hs. (hora argentina) en un selectivo que cuenta con cinco representantes.