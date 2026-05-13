¿Cuál será el secreto que esconde el militar?

“Muerte se escribe con V”, publicado por la editorial Dunken, es el título de la novela policial que presentará el 30 de mayo Julio César Bologna en el salón del primer piso de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Olavarría, luego de haber pasado días atrás dos veces por la Feria del Libro en la Sociedad Rural del barrio de Palermo.

Es el tercer libro de Bologna, médico de profesión y su primera publicación. La trama comienza en torno de tres adultos mayores de posición acomodada que transcurren el final de sus vidas en un geriátrico de la ciudad de Buenos Aires.

“Es un relato muy vinculado con la inseguridad en la sociedad actual” sintetizó Bologna y amplió: “Cuenta la historia de tres ancianos, los tres multimillonarios, uno es un ex agente inmobiliario, el otro es un óctuple campeón mundial de billar a tres bandas y el tercero es un mediático ganador de la lotería, todos ellos de Olavarría”.

“Son una especie de muertos vivientes; ellos mismos se definen como zombies, están internados en forma voluntaria y no le encuentran sentido a sus existencias. Han hecho de todo en sus vidas, se han dado todos los gustos y todos los lujos y su realidad pasa por levantarse, desayunar, almorzar, cenar y volver a acostarse” anticipó Bologna.

Esta sinopsis corresponde a los primeros capítulos. El nudo empieza a desenredarse con la llegada de un militar retirado, ex agente de inteligencia, condecorado por sus aportes en Kosovo, Chechenia, Afganistán, que accede a esta residencia de tan alto nivel como reconocimiento del Estado a los servicios prestados. Ello sucede a partir del sexto capítulo

“Cuando este militar llega al hogar ninguno de los residentes lo ven con buenos ojos, a nadie le parece adecuada su presencia y él decide ocupar la mesa de estos tres ancianos. Con el afán de querer despertarlos de su estado casi hipnótico y darles algún sentido a sus existencias en determinado momento les cuenta un secreto íntimo de su vida” acotó.

“A partir de ese secreto que les cuenta se desarrolla toda la trama. Ahí es cuando realmente empieza el libro y entra en juego el tema de la ética y de la moral, tan vinculadas con sus experiencias de vida previas” expresó Bologna.

El secreto despierta en los tres jubilados distintas posiciones. “Uno de ellos reacciona de un modo, otro de una forma diametralmente opuesta y el tercero adopta una postura neutral. Es como una forma de interpretar que la moral de las personas siempre está teñida por sus experiencias previas” reflexionó.

Julio César Bologna, quien además ganó dos veces en “Los 8 escalones” (programa de Guido Kaczca en Canal 13) es médico especialista jerarquizado en pediatría y neonatología; durante 28 años fue el titular y jefe del Servicio de Terapia Intensiva neonatal de la Clínica Cemeda y tiene 14 años de trayectoria en el Hospital “Dr. Héctor Cura”.