El precio del pan llegó a los $4000 el kilo en Olavarría

El fuerte aumento en el costo de los insumos panaderiles, en los combustibles y en los servicios disparó el precio del kilo de pan en Olavarría, que pasó en las últimas horas de los 3500 pesos a los 4000 pesos.

“Después de varios aumentos tanto de materias primas como también de servicios y combustibles se decidió un incremento en el precio del pan, los derivados y las especialidades” informaron a este medio fuentes de la asociación de panaderos locales.

El último “toque” en el precio de este insumo básico en la mesa de los olavarrienses había sido en el pasado mes de febrero. “Desde entonces tuvimos incrementos muy grandes e inentendibles para nosotros” argumentaron.

En los últimos dos meses las margarinas y las grasas aumentaron un 70%: pasaron de costar $70.000 a $120.000 . Por otra parte, el precio de la harina se incrementó un 25 %, al igual que el azúcar.

El precio del azúcar produce además un “efecto cascada” en otros insumos, como por ejemplo el dulce de leche. A todo esto debe incorporarse el impacto que en el precio de los combustibles ha tenido el conflicto bélico iniciado por Israel y los Estados Unidos en Medio Oriente .

“No es de nuestro agrado hacer estos anuncios debido a la situación del cliente y la nuestra por el derrumbe que implica en las ventas, pero es insostenible mantener precios con estos aumentos disparatados y en tan corto tiempo” alegaron desde el sector.

También se registraron incrementos entre el 10 y 15% en el precio de las facturas y los sándwiches de miga. Las facturas estarán en el mostrador entre $8000 y $10.000 pesos la docena y los sándwiches de miga entre $20.000 y $22.000.