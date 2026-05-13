Victoria olavarriense en 10K en el Paraje Rosas | Infoeme
Miércoles 13 de Mayo 2026 - 19:35hs
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 - 13 de Mayo de 2026 | 17:41

Victoria olavarriense en 10K en el Paraje Rosas

En la jornada del último domingo, atletas de Olavarría dijeron presentes en una nueva edición del Cross Aventura Las Flores. Diego Ortiz se subió a lo más alto del podio.

Diego Ortiz se quedó con la victoria del Cross Aventura Las Flores que organizó el Centro Educativo para la Producción Total N°37 en conjunto con Atletismo Las Flores y Onda Gym.

 

En inmediaciones de Paraje Rosas, más de un centenar de atletas se hicieron presentes y disfrutaron de un circuito duro de 10 kilómetros donde se impuso el olavarriense Diego Ortiz con un tiempo de 37 minutos y 51 segundos. El atleta de Los Coyotes y Paso a Paso fue escoltado por Agustín Gentil y Marcelo Conde.

 

 

Ezequiel Ortiz se ubicó en el Top10, Ricardo Rojas Peredo fue el ganador de su franja etaria y Belen Alderete entre las Damas completaron la nómina de atletas representantes de diferentes grupos locales.

 

Fuente: Código Aventura

 

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