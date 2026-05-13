Victoria olavarriense en 10K en el Paraje Rosas

Diego Ortiz se quedó con la victoria del Cross Aventura Las Flores que organizó el Centro Educativo para la Producción Total N°37 en conjunto con Atletismo Las Flores y Onda Gym.

En inmediaciones de Paraje Rosas, más de un centenar de atletas se hicieron presentes y disfrutaron de un circuito duro de 10 kilómetros donde se impuso el olavarriense Diego Ortiz con un tiempo de 37 minutos y 51 segundos. El atleta de Los Coyotes y Paso a Paso fue escoltado por Agustín Gentil y Marcelo Conde.

Ezequiel Ortiz se ubicó en el Top10, Ricardo Rojas Peredo fue el ganador de su franja etaria y Belen Alderete entre las Damas completaron la nómina de atletas representantes de diferentes grupos locales.

Fuente: Código Aventura