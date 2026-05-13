Olavarrienses en Liga Argentina: no hubo heroica y Merchant terminó el año

Deportivo Viedma no pudo en el quinto y último partido de los Play-Off y completó su temporada 25/26 en la segunda categoría del básquet nacional completando un dignísimo papel.

El elenco de Río Negro cayó 62 a 53 ante San Isidro en un estadio "Antonio Manno" colmado y quedó eliminado. Apenas 32 unidades en los primeros 30 minutos fueron el causal de la derrota a pesar de que en el último periodo llegaría la reacción en búsqueda de una heroica que no fue.

En el último partido de la temporada de “Depo”, Jeffrey Merchant completó 30:04 minutos con 13 puntos para ser uno de los goleadores. También tomó 6 rebotes y dio 1 asistencia.