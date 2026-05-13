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 - 13 de Mayo de 2026 | 16:24

El Torneo “Andrea Serris”, otra vez, con actividad parcial

El Torneo “Andrea Serris” de fútbol femenino tuvo su continuidad el pasado fin de semana, aunque en forma parcial.

Foto: Claudia Begunza

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo actividad para una sola de las categorías femeninas ya que la actividad del pasado sábado para las formativas fue suspendida por las malas condiciones climáticas.

 

El primer torneo del año para la Primera División completó con la primera ronda y Colonias y Cerros sigue líder tras sumar un punto ante Municipales.

 

En la categoría Sub15, se jugó uno de los cotejos de la octava fecha y también un duelo pendiente, pero otros dos quedaron suspendidos y serán reprogramados.

 

Los resultados:

Primera División

Sierra Chica 0 – 7 (Morena Frecero Menón -2-, Olivia Fugaracho, Tatiana Altamira, Milagros Arístegui, Sofía Ortiz y Tiziana Velázquez) Racing

El Fortín 0 - 2 (Nicole Zambrana y Cristina Baldi) Ferro 

Municipales 3 (Magdalena Angueira y Sonia Tabares -2-) – 3 (Valeria Oroná -3-) Colonias y Cerros 

Libre: Club Ciudad

 

Sub15

Municipales 1 (Mía Moreyra) – 3 (Bianca Beratz -2- e Isabella Azato) Estudiantes

El Fortín 0 – 1 (Cristiana Baldi) Ferro 

 

Fuente: Prensa LFO

 

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