El Torneo “Andrea Serris”, otra vez, con actividad parcial

La Liga de Fútbol de Olavarría tuvo actividad para una sola de las categorías femeninas ya que la actividad del pasado sábado para las formativas fue suspendida por las malas condiciones climáticas.
El primer torneo del año para la Primera División completó con la primera ronda y Colonias y Cerros sigue líder tras sumar un punto ante Municipales.
En la categoría Sub15, se jugó uno de los cotejos de la octava fecha y también un duelo pendiente, pero otros dos quedaron suspendidos y serán reprogramados.
Los resultados:
Primera División
Sierra Chica 0 – 7 (Morena Frecero Menón -2-, Olivia Fugaracho, Tatiana Altamira, Milagros Arístegui, Sofía Ortiz y Tiziana Velázquez) Racing
El Fortín 0 - 2 (Nicole Zambrana y Cristina Baldi) Ferro
Municipales 3 (Magdalena Angueira y Sonia Tabares -2-) – 3 (Valeria Oroná -3-) Colonias y Cerros
Libre: Club Ciudad
Sub15
Municipales 1 (Mía Moreyra) – 3 (Bianca Beratz -2- e Isabella Azato) Estudiantes
El Fortín 0 – 1 (Cristiana Baldi) Ferro
Fuente: Prensa LFO