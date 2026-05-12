ACOP: la continuidad para las Pares, otra vez con récord

Más de 240 deportistas completaron la quinta fecha de las Categorías Pares de la competencia que organiza la Asociación Civil Olavarriense de Pádel en los complejos locales.

La quinta fecha de las categorías Pares volvió a batir el récord de inscriptos con un total de 244 jugadores participando del certamen. Además de la importante presencia local, el torneo contó con jugadores llegados desde distintas ciudades de la región como Azul, General La Madrid, General Alvear, Saladillo, Balcarce, Tandil, Las Flores y Laprida, consolidando el crecimiento y la convocatoria del circuito.

La categoría principal, Segunda Caballeros, dejó partidos de altísimo nivel. Los campeones fueron Franco Scaravilli y Mario Monfroglio que en la Final derrotaron a Felipe Truffo y Adriel Villarruel por 6/4 y 7/5.

En Cuarta Caballeros, Matías Esteves y Juan Scrimizzi se consagraron campeones luego de vencer en la Final a Gonzalo Cortés y Facundo Berho por 6/4 y 6/2.

Thiago Loza y Ángel García lograron el campeonato en Sexta Caballeros tras la no disputa de la definición por ausencia de uno de los jugadores del duelo Lautaro Longhini y Tizziano Suárez.

Además, en Séptima B Caballeros, la dupla de Benito Juárez integrada por Lucas Vitanzi y Carlos Varela se quedó con el título tras derrotar en la final a Ariel Franschetti y Mauricio Pluis por 6/3 y 6/2.

Quinta Junior +35, categoría reservada para jugadores mayores de 35 años, los campeones fueron Leandro Nievas y Javier Errobidart, quienes derrotaron en la final a los hermanos Ignacio y Mariano Rodríguez por 6/2 y 6/4.

Por el lado de las Damas, Julieta Sak y Katia Block se quedaron con el campeonato luego de imponerse en la final a Oriana Allen y Mercedes Wagner por 6-2 y 6-0.

Florencia Miccio y Camila Sáez se consagraron campeonas en Sexta Damas tras vencer en la final a Manuela Pellejero y Rocío Barrionuevo por 6/3 y 6/1.

Fuente: prensa ACOP