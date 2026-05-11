Vóley: la Li.Pro.Bo Sub16 en tres escenarios y con un título

La Liga Provincial Bonaerense volvió a reunir a los mejores equipos de la Provincia en la categoría Sub16 y en el Parque Guerrero, dijeron presentes los 18 mejores clubes para un certamen de gran relevancia.

La actividad en las canchas del Club Estudiantes comenzó el viernes y culminó este domingo, con intensas jornadas de competencia en las que el equipo anfitrión tuvo una destacada actuación y finalizó 11°.

Por otro lado, en la ciudad de 9 de Julio, las “albinegras” se consagraron campeonas invictas de la primera etapa correspondiente a la Liga Provincial Bonaerense Sub 16 A2. Las dirigidas por Ana Lía Quintana y Agustín Mantovani demostraron un altísimo nivel colectivo, personalidad y gran carácter competitivo.

Por último, el equipo masculino del Club Atlético Estudiantes participó de una nueva fecha de la Liga Provincial Bonaerense A1 de vóley en la ciudad de Carmen de Areco y finalizó 12°.

Los resultados:

En Olavarría:

Fase de Grupos

CAE 3 – 2 Argentino de Trenque Lauquen

CAE 2 – 3 Liniers de Bahía Blanca

Triangular

CAE 0 – 3 Once Unidos

CAE 1 – 3 Bahiense del Norte

Play-Off

CAE 2 – 0 General Belgrano

CAE 0 – 2 Olimpo

En 9 de Julio:

Fase de Grupos

CAE 3 – 0 CEF N°45

CAE 3 – 2 Costa Sud

CAE 3 – 1 Puntaltense

Play-Off

CAE 3 – 0 Villegas B

Semifinales

CAE 3 – 1 CEF N°18

Final

CAE 3 – 2 Azul Vóley A

En Carmen de Areco:

Fase de Grupos

CAE 3 – 2 Alianza de Chivilcoy

CAE 0 – 3 Recreativo

CAE 1 – 3 Once Unidos

CAE 3 – 1 Sarmiento

Play-Off

CAE 0 – 2 Sarmiento

CAE 1 – 2 Gimnasia y Esgrima

CAE 2 – 0 Cedetalvo

Fuente: Prensa CAE