Vóley: la Li.Pro.Bo Sub16 en tres escenarios y con un título

La Liga Provincial Bonaerense volvió a reunir a los mejores equipos de la Provincia en la categoría Sub16 y en el Parque Guerrero, dijeron presentes los 18 mejores clubes para un certamen de gran relevancia.
La actividad en las canchas del Club Estudiantes comenzó el viernes y culminó este domingo, con intensas jornadas de competencia en las que el equipo anfitrión tuvo una destacada actuación y finalizó 11°.
Por otro lado, en la ciudad de 9 de Julio, las “albinegras” se consagraron campeonas invictas de la primera etapa correspondiente a la Liga Provincial Bonaerense Sub 16 A2. Las dirigidas por Ana Lía Quintana y Agustín Mantovani demostraron un altísimo nivel colectivo, personalidad y gran carácter competitivo.
Por último, el equipo masculino del Club Atlético Estudiantes participó de una nueva fecha de la Liga Provincial Bonaerense A1 de vóley en la ciudad de Carmen de Areco y finalizó 12°.
Los resultados:
En Olavarría:
Fase de Grupos
CAE 3 – 2 Argentino de Trenque Lauquen
CAE 2 – 3 Liniers de Bahía Blanca
Triangular
CAE 0 – 3 Once Unidos
CAE 1 – 3 Bahiense del Norte
Play-Off
CAE 2 – 0 General Belgrano
CAE 0 – 2 Olimpo
En 9 de Julio:
Fase de Grupos
CAE 3 – 0 CEF N°45
CAE 3 – 2 Costa Sud
CAE 3 – 1 Puntaltense
Play-Off
CAE 3 – 0 Villegas B
Semifinales
CAE 3 – 1 CEF N°18
Final
CAE 3 – 2 Azul Vóley A
En Carmen de Areco:
Fase de Grupos
CAE 3 – 2 Alianza de Chivilcoy
CAE 0 – 3 Recreativo
CAE 1 – 3 Once Unidos
CAE 3 – 1 Sarmiento
Play-Off
CAE 0 – 2 Sarmiento
CAE 1 – 2 Gimnasia y Esgrima
CAE 2 – 0 Cedetalvo
Fuente: Prensa CAE