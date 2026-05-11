Básquet Local: Pueblo Nuevo se quedó con el invicto "Chaira"

El Torneo Anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División completó la 4° fecha con victoria de Pueblo Nuevo como local.

El “Lobo” venció 81 a 72 a Racing en el cierre de una nueva fecha y además de sumar su segundo triunfo en el certamen, se quedó con el invicto del “Chaira”. Nicolás Lorenz con 32 puntos fue el goleador del cotejo.

En un duelo vibrante y de muchas emociones, el “Albiverde” se quedó con el invicto “Chaira” por una muy buena segunda mitad.

Los primeros 20 minutos fueron de lo más parejo de la velada ya que intercambiaron goleo, cambios en el tanteador y pasajes de mucha intensidad.

Tras el descanso largo, una ráfaga local permitió la primera diferencia y a pesar de que Racing intentó por varías vías descontarla, Pueblo Nuevo aprovechó su momento y controló las acciones.

Aparecieron los triples, algunas individualidades y terminó siendo segunda victoria para los guiados por Cristian Sánchez.

Síntesis Pueblo Nuevo – Racing:

Estadio: Juan Manolio

Árbitros: Chantiri, A. y Carusso, M.

Pueblo Nuevo (81): Menon (9), Dupin (8), Lorenzo (32), Vázquez (0); Alberca (9) -FI- Alonso (0), Conte (6), Barsi (12), Torres Gisler (5). DT- Cristian Sánchez

Racing (72): Ciuffetelli (14), Cuadrillero (17), Santana (3), D´Alessio (5), Alonso (2) -FI- Venzi (0), Larregina (5), Hoffmann Vicente (0), Dieser Cataldi (16), Ciappina (4), Díaz Herrera (6). DT- Matías Orlando

Parciales: 28 – 24; 45 – 46; 66 – 61 y 81 – 72