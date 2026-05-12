El Fortín, el mejor de todos en todos los Torneos Interligas

El Fortín escribió una nueva página en la historia del Torneo Interligas ya que subió el número de partidos invictos de un equipo en el certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Fortinero”, alcanzó un récord absoluto en la competencia al ganar los nueve partidos disputados en la etapa inicial y superó la marca que tenía Embajadores desde 2023, cuando había logrado ocho triunfos consecutivos.

La campaña de El Fortín fue contundente de principio a fin ya que además de las 9 conquistas, mostró mucha superioridad ante sus rivales. Convirtió 32 goles y recibió solamente 6 en toda la primera ronda.

Ya pensando en lo que viene, los dirigidos por Miguel Diorio enfrentarán a Casariego en los Octavos de Final. Ambos equipos ya se cruzaron en la fase regular, con una amplia victoria del elenco olavarriense por 6 a 1 en el estadio “Ricardo Sánchez”.

Fuente: Fabián Casanella