Jazmín Dos Santos completó su experiencia Premier Pádel

Jazmín Dos Santos sigue escribiendo su historia en el pádel argentino y en las últimas horas, se transformó en la primera jugadora de Olavarría en jugar un certamen de Premier Pádel.

Dos Santos, con sus jóvenes 15 años, logró la clasificación a la Qualy del Buenos Aires Premier Pádel y en la jornada de este lunes tuvo su debut junto a la brasilera Ana Julia Acunha de Oliveira.

En una de las pistas complementarias del complejo organizado en el “Mary Terán de Weiss”, la olavarriense y su compañera de ocasión cayeron ante las españolas Ariadna Cañellas Rodero y Lucía Peralta Expósito. Fue 6/0 y 6/1.