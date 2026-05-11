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 - 11 de Mayo de 2026 | 20:45

Jazmín Dos Santos completó su experiencia Premier Pádel

Histórico debut de Jazmín Dos Santos en el circuito más importante del mundo. A sus 15 años jugó un partido de la Q1 del Buenos Aires Premier Pádel.

Jazmín Dos Santos sigue escribiendo su historia en el pádel argentino y en las últimas horas, se transformó en la primera jugadora de Olavarría en jugar un certamen de Premier Pádel.

 

Dos Santos, con sus jóvenes 15 años, logró la clasificación a la Qualy del Buenos Aires Premier Pádel y en la jornada de este lunes tuvo su debut junto a la brasilera Ana Julia Acunha de Oliveira.

 

En una de las pistas complementarias del complejo organizado en el “Mary Terán de Weiss”, la olavarriense y su compañera de ocasión cayeron ante las españolas Ariadna Cañellas Rodero y Lucía Peralta Expósito. Fue 6/0 y 6/1.

 

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