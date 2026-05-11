Liga Federal: sólo festejaron los hermanos Aman

La tercera categoría del básquet nacional tuvo acción en todas las Conferencias del país y en donde hubo olavarrienses, sólo festejaron Ignacio y Santiago Aman.

En el Grupo Sudeste B, Atenas sigue con su andar irregular y su pasar por la mitad de la tabla y en condición de visitante, derrotó a San Fernando por 86 a 80.

En el “Griego”, Santiago Aman completó 31:18 minutos con 15 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y 1 tapa e Ignacio Aman sumó 10 puntos, 4 rebotes y 1 tapa en 14:58 minutos.

En el otro grupo bonaerense, Independiente no pudo en Santa Rosa y cayó ante All Boys por 87 a 62. Ariel Weisbeck fue el único representante local en el “Rojinegro” y aportó 9 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 recupero en 31:28.

Por último, en una de las zonas de FeBAMBA, Presidente Derqui perdió 90 a 76 ante River Plate en condición de visitante. Mauricio Pane jugó 33:36 minutos con 16 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.