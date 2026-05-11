Torneo Federal A: festejó sólo Olimpo y sin Guille desgarrado

La tercera categoría del fútbol argentino completó la 8° fecha en los diferentes grupos y fue con un único festejo, aunque sin presencia local en cancha.

En la Zona D, Olimpo estiró su invicto y se impuso 1 a 0 a Germinal en el Roberto Carminatti. En el “aurinegro” que marcha líder e invicto, no estuvo Braian Guille que estará afuera de las canchas por varias semanas tras ser diagnosticado con un desgarro. El futbolista sufrió una lesión en el isquiotibial derecho de la que ya se está recuperando.

Dentro del mismo grupo, Villa Mitre perdió 1 a 0 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn. En el Raúl Conti, Carlos Battigelli y Pablo Mujica fueron parte del 11 inicial del “Tricolor” que sumó su tercera derrota.

Además, Círculo Deportivo igualó 0 a 0 ante Sol de Mayo en Viedma. El “Papero” que tuvo a Quimey Marín ingresando desde el banco a los 29 minutos de la parte complementaria, se ubica en la última posición con cinco puntos y lleva cinco partidos sin ganar.

En la Zona C, fue empate 1 a 1 para Deportivo Rincón ante Huracán de Mendoza sin los hermanos Nicolás y Bruno Di Bello y El Linqueño, que tampoco tuvo a Mateo Alberca, cayó 1 a 0 ante Independiente de Chivilcoy como visitante en uno de los duelos de la Zona A.

Por último, también en la Zona A, Sportivo Las Parejas continúa con su andar irregular y cayó ante Sportivo San Francisco por 2 a 0. Nadir Hadad estuvo entre los convocados del elenco santafesino.