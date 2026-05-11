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Importante corte de luz afecta a varios sectores del Partido

Se registró este lunes por la mañana, como consecuencia de la salida de servicios de la línea 1 de media tensión.

 

 

En la mañana de este lunes salió de servicio de la Línea N° 1 de Media Tensión, lo cual ocasionó la interrupción del suministro en diversos sectores de la planta urbana y la zona rural.

Los sectores afectados son:

•    Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.

•    Parte de los barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo.

•    Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V.

•    Sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto.

•    Sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.

El personal de Coopelectric se encuentra realizando las tareas operativas para restablecer el servicio.

 

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