Importante corte de luz afecta a varios sectores del Partido

En la mañana de este lunes salió de servicio de la Línea N° 1 de Media Tensión, lo cual ocasionó la interrupción del suministro en diversos sectores de la planta urbana y la zona rural.

Los sectores afectados son:

• Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, La Candela, Militares, La Casiana, La Rural, Los Barrancos, Carlos Pellegrini, C.E.C.O. II, UOCRA, Jardín, San Carlos, UTA, SCAC, UOCRA II.

• Parte de los barrios Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Circunvalación Oeste, Independencia, San Lorenzo.

• Parque Helios Eseverri, Parque de Granos, ZALO, Parques Industrial I, II y V.

• Sistemas Rurales de Crotto, Blanca Grande (localidades de Blanca Grande, Espigas y Recalde), Ruta 60, Pourtalé y Aeropuerto.

• Sector donde se ubican varios pozos de extracción del Servicio Sanitario.

El personal de Coopelectric se encuentra realizando las tareas operativas para restablecer el servicio.