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 - 11 de Mayo de 2026 | 18:13

Liga Nacional: Ferro no repitió y perdió en Corrientes

En la noche que Alejandro Diez se transformó en el tercer jugador con más presencias en la Liga Nacional, se jugó el segundo punto de la serie de Cuartos de Final y fue con derrota para Ferro Carril Oeste.

Foto: Liga Nacional

Ferro Carril Oeste no pudo repetir lo hecho en el inicio de la serie de Cuartos de Final y en la segunda presentación en Corrientes, perdió.

 

El “Verdolaga” cayó 81 a 60 ante Regatas en el juego 2 de la serie en el Fortín Rojinegro. El “Remero” logró consolidar su plan de juego a la perfección durante los 40 minutos, dominando el partido de principio a fin y dejando sin chances al equipo de Caballito y amargando otro hecho histórico de Alejandro Diez.

 

El ala-pivot olavarriense en su 1055° partido en la máxima categoría del básquet nacional completó 19:01 minutos con 12 puntos y 2 rebotes.

 

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