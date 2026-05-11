Liga Nacional: Ferro no repitió y perdió en Corrientes

Ferro Carril Oeste no pudo repetir lo hecho en el inicio de la serie de Cuartos de Final y en la segunda presentación en Corrientes, perdió.

El “Verdolaga” cayó 81 a 60 ante Regatas en el juego 2 de la serie en el Fortín Rojinegro. El “Remero” logró consolidar su plan de juego a la perfección durante los 40 minutos, dominando el partido de principio a fin y dejando sin chances al equipo de Caballito y amargando otro hecho histórico de Alejandro Diez.

El ala-pivot olavarriense en su 1055° partido en la máxima categoría del básquet nacional completó 19:01 minutos con 12 puntos y 2 rebotes.