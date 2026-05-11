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Lunes 11 de Mayo 2026 - 19:50hs
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 - 11 de Mayo de 2026 | 17:19

Torneo Interligas: la Reserva también terminó

En la jornada del último domingo, el Torneo Unión Regional Deportiva también completó la última fecha para la Sub21.

Foto: Verito Fotografías

En diferentes escenarios, el certamen que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida jugó la quinta y también- última fecha de la Fase de Grupos para la Reserva.

 

La categoría acompañante de la Primera División también conoció a los cuatro mejores equipos de cada grupo y los clasificados a Octavos de Final.

 

A excepción de Hinojo que no jugará en acompañamiento a ningún equipo de Primera, se realizaron emparejamientos para que siga la doble programación en las diferentes canchas en la instancia de Play-Off.

 

Los resultados:

Zona A

Alumni 4 (José Ponce, Facundo Bossi, Juan Callejo y Santiago Valicenti) – 2 (Facundo Vivas y Theo Cavalieri) Espigas 

Cemento 0 – 2 (Lautaro Westdorp y Elías Herrera) Independiente 

Loma Negra 1 (Thiago Bickart) – 0 Colonias y Cerros

Boca 2 (Mateo Gómez y Bautista Dispalatro) – 1 (Santino García) Balonpié 

 

Zona B

Hinojo 3 (Enzo Trejo, Ramiro Di Lorenzo y Agustín Lara) – 2 (Romeo Arias y Joe Fernández) Racing 

Jorge Newbery 1 (Hernán Berardi) – 1 (Ramiro Bernaola) Sportivo Piazza 

Barracas 0 – 2 (Santiago Rodríguez y Gerónimo Silva) Vélez 

Juventud 4 (Thiago Campos, Franco Nirian -2- y Marcos Reynoso) – 2 (Bruno Juárez y Matías Dufau) San Martín 

 

Zona C

Sierra Chica 0 – 2 (Juan Fluixa -2-) Ferro 

Urdampilleta 0 – 3 (Lautaro Marín -2- y Emanuel Occhi) El Fortín 

Bancario 3 (Ian Hernández, Mateo Martínez y Maico Surgen) – 2 (Luca Veliz Cappella) Ingeniero Newbery

Casariego 0 – 3 (Ignacio Moura, Bautista Torres y Alam Correa) Lilán 

 

Zona D

Racing (L) 2 (Matías Soudrell y Leonardo Goñi) – 1 (Marcos Aveiro) Platense 

Embajadores 2 (Thiago González y Martiniano Berón) – 2 (Pedro Roppel y Bautista Lemos) Bull Dog 

Empleados 0 – 1 (Emanuel Pica) Municipales 

Estudiantes 7 (Francisco Di Martino -2-, Aquiles Martínez, Benjamín Zalazar, Felipe García, Eros Arena y Ezequiel Galante) – 0 Pirovano 

 

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