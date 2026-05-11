Torneo Interligas: la Reserva también terminó

En diferentes escenarios, el certamen que organizan en conjunto las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida jugó la quinta y también- última fecha de la Fase de Grupos para la Reserva.

La categoría acompañante de la Primera División también conoció a los cuatro mejores equipos de cada grupo y los clasificados a Octavos de Final.

A excepción de Hinojo que no jugará en acompañamiento a ningún equipo de Primera, se realizaron emparejamientos para que siga la doble programación en las diferentes canchas en la instancia de Play-Off.

Los resultados:

Zona A

Alumni 4 (José Ponce, Facundo Bossi, Juan Callejo y Santiago Valicenti) – 2 (Facundo Vivas y Theo Cavalieri) Espigas

Cemento 0 – 2 (Lautaro Westdorp y Elías Herrera) Independiente

Loma Negra 1 (Thiago Bickart) – 0 Colonias y Cerros

Boca 2 (Mateo Gómez y Bautista Dispalatro) – 1 (Santino García) Balonpié

Zona B

Hinojo 3 (Enzo Trejo, Ramiro Di Lorenzo y Agustín Lara) – 2 (Romeo Arias y Joe Fernández) Racing

Jorge Newbery 1 (Hernán Berardi) – 1 (Ramiro Bernaola) Sportivo Piazza

Barracas 0 – 2 (Santiago Rodríguez y Gerónimo Silva) Vélez

Juventud 4 (Thiago Campos, Franco Nirian -2- y Marcos Reynoso) – 2 (Bruno Juárez y Matías Dufau) San Martín

Zona C

Sierra Chica 0 – 2 (Juan Fluixa -2-) Ferro

Urdampilleta 0 – 3 (Lautaro Marín -2- y Emanuel Occhi) El Fortín

Bancario 3 (Ian Hernández, Mateo Martínez y Maico Surgen) – 2 (Luca Veliz Cappella) Ingeniero Newbery

Casariego 0 – 3 (Ignacio Moura, Bautista Torres y Alam Correa) Lilán

Zona D

Racing (L) 2 (Matías Soudrell y Leonardo Goñi) – 1 (Marcos Aveiro) Platense

Embajadores 2 (Thiago González y Martiniano Berón) – 2 (Pedro Roppel y Bautista Lemos) Bull Dog

Empleados 0 – 1 (Emanuel Pica) Municipales

Estudiantes 7 (Francisco Di Martino -2-, Aquiles Martínez, Benjamín Zalazar, Felipe García, Eros Arena y Ezequiel Galante) – 0 Pirovano