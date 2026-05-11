Liga Nacional: Alejandro Diez dentro del Top3 de partidos jugados

La máxima categoría del básquet nacional tuvo otra noche de Play-Off y otra noche histórica para el deportista olavarriense que ahora se ubica en el tercer lugar de la tabla de presencias sin compañía.

Alejandro Diez llegó a 1055 partidos en la Liga Nacional y logró superar a Martín Leiva para ubicarse en soledad en el tercer lugar de la tabla histórica, quedando solo detrás de Diego Osella y Leo Gutiérrez.

Para Diez, que no tiene ninguna intención de retirarse por ahora, más aún viendo la gran temporada que jugó con Ferro, el siguiente escalón sería Diego Osella, que está en los 1.096 partidos, ocupando el segundo puesto.

Y ojo porque si Ferro este año extiende un poco su participación y el representante de Olavarría juega completa la 26/27 en un equipo que llegue lejos, hasta podría intentar el tirón para ir por el líder general, Leo Gutiérrez, que en 23 temporadas sumó 1.106 partidos.

Además, las estadísticas indican que, si Diez sigue dos años más, además del récord de partidos, se convertiría en el primer jugador en la historia en jugar 25 temporadas.

Fuente: Básquet Plus