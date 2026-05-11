Jornada histórica en La Bota para APPS: Benaglia, Juez y Leonetti ganaron

El circuito La Bota del autódromo Dante y Torcuato Emiliozzi del Club Atlético Estudiantes fue escenario este domingo de una jornada especial para la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste que quedaron marcadas por hitos históricos y grandes actuaciones.

La Promocional 1100 escribió un nuevo capítulo en su rica historia al concretar la competencia número 250 del historial de APPS y fue con victoria para el actual presidente de la categoría. Martín Benaglia logró una destacada victoria a bordo del Fiat 600 para quedarse con el tercer capítulo de la temporada 2026.

En la Monomarca 1100, la tercera fecha del campeonato también tuvo un sabor especial. En el marco de la carrera 250 del historial de APPS, Emiliano Juez volvió a destacarse en el tradicional trazado olavarriense y alcanzó un récord ya que sumó su séptima victoria en La Bota y se transformó en el máximo ganador dentro del circuito.

Por su parte, la Copa Gol también vivió una jornada especial con la disputa de su carrera número 50 desde el inicio de la categoría en 2021 y el estreno de un nuevo formato con dos finales: Titulares e Invitados.

En la primera competencia del día, denominada “Titulares”, Eddie Leonetti, de Chillar, dominó desde el inicio y se quedó con la victoria en una carrera muy disputada y para la segunda final, la tendencia se mantuvo. Leonetti volvió a cruzar la meta en primer lugar, cerrando un domingo perfecto.

De esta manera, APPS vivió una jornada cargada de historia en La Bota, con récords, aniversarios y protagonistas que dejaron su huella en el tradicional escenario del automovilismo regional.