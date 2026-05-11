Torneo Interligas: los cruces de Octavos de Final, confirmados

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la Fase Regular con la definición de las posiciones de los cuatro grupos.

Embajadores y San Martín completaron la nómina de equipos olavarrienses en los Play-Off del Torneo Interligas ya que lograron su boleto en la jornada del último domingo.

También en el Final de la Fase Regular, El Fortín se aseguró el “1” de la tabla general y en la llave de Octavos de Final también estarán Racing, Municipales, Estudiantes y Ferro.

Los duelos serán con el formato de ida y vuelta con muchos de los representantes de la Liga de Fútbol de Olavarría cerrando la serie en condición de local.

También quedaron definidos los clasificados en Sub21, con varios equipos que acompañarán en la definición a los equipos de Primera. No será el caso de Hinojo.

Los cruces:

En Primera División:

El Fortín (1° C) vs. Casariego (4° C)

Balonpié (1° A) vs. Alumni Azuleño (4° A)

Racing (1° B) vs. Juventud (4° B)

Municipales (1° D) vs. Embajadores (4° D)

Estudiantes (2° D) vs. Boca (3° A)

Ferro (2° C) vs. Sportivo Piazza (3° B)

Cemento Armado (2° A) vs. Empleados de Comercio (3° D)

San Martín (2° B) vs. Lilán (3° C)

En Sub21:

El Fortín vs. Urdampilleta (acompaña a Casariego)

Balonpié vs. Alumni

Racing vs. Juventud

Municipales vs. Embajadores

Estudiantes vs. Boca

Ferro vs. Sportivo Piazza

Loma Negra (acompaña a San Martín) vs. Lilán

Hinojo vs. Empleados de Comercio