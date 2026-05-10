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Domingo 10 de Mayo 2026 - 21:18hs
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 - 10 de Mayo de 2026 | 20:31

Torneo Interligas: San Martín y Embajadores, a Play-Off

Se completó la última fecha de la Fase Regular del Torneo Unión Regional Deportiva y se conocieron los últimos cuatro equipos que estarán en Play-Off. De los tres olavarrienses con chances, dos lograron el objetivo.

Fotos: Andrés Arouxet // Prensa STMO

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 5° fecha que había sido suspendida por mal clima y completó la instancia de todos contra todos.

 

Emociones e incertidumbre fueron los protagonistas de la última fecha donde se terminaron de definir los clasificados a Octavos de Final y las posiciones en cada uno de los cuatro grupos.

 

El Fortín, ganó y se aseguró el “1” de la etapa regular (si no es campeón, tendrá una chance más para la clasificación al Torneo Regional Amateur ya que jugará una final ante el subcampeón en ese caso).

 

 

Además, San Martín y Embajadores -que ganó en la agonía del partido- lograron asegurar su presencia en la instancia de eliminación directa, mientras que Espigas no pudo lograr la victoria que necesitaba y quedó eliminado. Alumni Azuleño y Casariego fueron los otros equipos clasificados.

 

Los resultados:

Zona A

Loma Negra 4 (Matías Da Rosa, Benjamín Landoni, Marcos Bonavetti y Franco Navarro) – 0 Colonias y Cerros

Alumni Azuleño 1 (Ulises Bossi) – 0 Espigas 

Cemento Armado 3 (Juan Curuchet, Facundo Eluaiza, Ramiro Funes) – 3 (Uriel Fernández, Agustín Álvarez -2-) Independiente 

Boca 1 (Benjamín Montinez) – 2 (Joaquín Ramos y José Guerricagoitia) Balonpié 

 

Zona B

Hinojo 1 (Agustín García) – 3 (Agustín Teixeira, Román Garabento y Thomas Kolman) Racing 

Jorge Newbery 3 (Nicolás Ortiz -2-, Sergio Bertellys) – 0 Sportivo Piazza 

Barracas 3 (Manuel Cárceles, Facundo Belacin y Agustín Marconi) – 3 (Tomás Scialfa, Agustín Luna, Simón Puente) Vélez 

Juventud 0 – 2 (Nicolás Arce y Facundo Cisneros) San Martín 

 

Zona C

Sierra Chica 0 – 5 (Jerónimo Belinchón, Alan Benítez, Emmanuel Sbardolini y Miqueas Molina -2-) Ferro 

Urdampilleta 1 (Matias Elissamburu) – 2 (Leonardo Benito y Axel Arce) El Fortín 

Bancario 0 – 1 (Thiago Figueroa) Ingeniero Newbery

Casariego 3 (Lucas Andrada -2- y Román Cabrera e/c) – 1 (Lucas Salván e/c) Lilán 

 

 

Zona D

Empleados 0 – 4 (Jonathan Campos, Iván Leal -2-, Alexander Rubio) Municipales

Racing (L) 6 (Agustín Fernández, Dylan Arce, Néstor Gartland, Facundo Alsogaray, Agustín Mañer y Gianfranco Soudrell) – 1 (Juan Avila) Platense 

Embajadores 2 (Emilio Scipioni -2-) – 1 (Alexandro Benítez) Bull Dog 

Estudiantes 5 (Manuel Abentín, Franco Peralta, Joaquín Stular, Gervasio Pelaytay, Rodrigo Garro) – 0 Pirovano 

 

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