Torneo Interligas: San Martín y Embajadores, a Play-Off

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 5° fecha que había sido suspendida por mal clima y completó la instancia de todos contra todos.
Emociones e incertidumbre fueron los protagonistas de la última fecha donde se terminaron de definir los clasificados a Octavos de Final y las posiciones en cada uno de los cuatro grupos.
El Fortín, ganó y se aseguró el “1” de la etapa regular (si no es campeón, tendrá una chance más para la clasificación al Torneo Regional Amateur ya que jugará una final ante el subcampeón en ese caso).
Además, San Martín y Embajadores -que ganó en la agonía del partido- lograron asegurar su presencia en la instancia de eliminación directa, mientras que Espigas no pudo lograr la victoria que necesitaba y quedó eliminado. Alumni Azuleño y Casariego fueron los otros equipos clasificados.
Los resultados:
Zona A
Loma Negra 4 (Matías Da Rosa, Benjamín Landoni, Marcos Bonavetti y Franco Navarro) – 0 Colonias y Cerros
Alumni Azuleño 1 (Ulises Bossi) – 0 Espigas
Cemento Armado 3 (Juan Curuchet, Facundo Eluaiza, Ramiro Funes) – 3 (Uriel Fernández, Agustín Álvarez -2-) Independiente
Boca 1 (Benjamín Montinez) – 2 (Joaquín Ramos y José Guerricagoitia) Balonpié
Zona B
Hinojo 1 (Agustín García) – 3 (Agustín Teixeira, Román Garabento y Thomas Kolman) Racing
Jorge Newbery 3 (Nicolás Ortiz -2-, Sergio Bertellys) – 0 Sportivo Piazza
Barracas 3 (Manuel Cárceles, Facundo Belacin y Agustín Marconi) – 3 (Tomás Scialfa, Agustín Luna, Simón Puente) Vélez
Juventud 0 – 2 (Nicolás Arce y Facundo Cisneros) San Martín
Zona C
Sierra Chica 0 – 5 (Jerónimo Belinchón, Alan Benítez, Emmanuel Sbardolini y Miqueas Molina -2-) Ferro
Urdampilleta 1 (Matias Elissamburu) – 2 (Leonardo Benito y Axel Arce) El Fortín
Bancario 0 – 1 (Thiago Figueroa) Ingeniero Newbery
Casariego 3 (Lucas Andrada -2- y Román Cabrera e/c) – 1 (Lucas Salván e/c) Lilán
Zona D
Empleados 0 – 4 (Jonathan Campos, Iván Leal -2-, Alexander Rubio) Municipales
Racing (L) 6 (Agustín Fernández, Dylan Arce, Néstor Gartland, Facundo Alsogaray, Agustín Mañer y Gianfranco Soudrell) – 1 (Juan Avila) Platense
Embajadores 2 (Emilio Scipioni -2-) – 1 (Alexandro Benítez) Bull Dog
Estudiantes 5 (Manuel Abentín, Franco Peralta, Joaquín Stular, Gervasio Pelaytay, Rodrigo Garro) – 0 Pirovano