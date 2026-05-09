Desarticulan una banda que cometió millonarios robos de cables en Olavarría y Azul

Una compleja investigación llevada adelante por la Policía Federal permitió desarticular una organización dedicada al robo de cableado telefónico y de telecomunicaciones en Olavarría y la región.

La causa, que se desarrolló durante varios meses, apunta a una estructura delictiva organizada que habría operado de manera coordinada y con una logística especialmente preparada para concretar los hechos.

La investigación es encabezada por la Dra. María José Buglione y el Dr. Lucas Moyano, quienes sostienen que la banda actuó entre septiembre y noviembre de 2025, provocando importantes daños en la infraestructura pública y dejando a más de mil usuarios sin servicio de comunicación.

Según trascendió, los acusados utilizaban como cobertura a la empresa Áridos A&A S.R.L., dedicada formalmente al transporte de materiales de construcción. A través de esa firma, se habrían simulado cargas legales para trasladar grandes cantidades de cobre robado sin despertar sospechas en los controles viales.

Se determinó que existía una distribución específica de tareas dentro de la organización. Con el avance de la investigación, la Justicia identificó como presuntos integrantes a Rafael Claros, María Lisboa Añón, Sergio Lisboa, Héctor Cincioni, Richard Rodríguez López y Carlos Gutiérrez, quienes habrían cumplido distintos roles dentro de la estructura criminal investigada.

La modalidad incluía trabajos de inteligencia previos, relevamientos en cámaras subterráneas y alcantarillas pertenecientes a Telefónica, monitoreo de movimientos policiales y posteriores operativos de extracción.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el sofisticado sistema utilizado para concretar los robos. Para las maniobras se utilizaban vehículos especialmente modificados, entre ellos utilitarios y camiones equipados con orificios ocultos y malacates mecánicos que permitían retirar grandes extensiones de cable hacia el interior de las unidades sin ser detectados.

La investigación también señala que algunos integrantes descendían a túneles y cámaras subterráneas utilizando escaleras y herramientas específicas para realizar cortes técnicos sobre cables de gran diámetro, una tarea que requería conocimientos y experiencia debido a los riesgos eléctricos.

Posteriormente, el material sustraído era trasladado hacia el conurbano bonaerense oculto entre distintas cargas transportadas por camiones de gran porte.

Se instruyó causa caratulada provisoriamente como asociación ilícita, robo triplemente calificado —por cometerse en poblado y en banda, por escalamiento y por recaer sobre servicios públicos— tentativa de robo triplemente calificado e interrupción de las comunicaciones, todo ello en concurso real.

Foto: Noticias de Azul