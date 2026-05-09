Se registraron dos nuevos robos a inmobiliarias

Durante la madrugada de este sábado dos inmobiliarias ubicadas en la zona céntrica de la Ciudad fueron víctimas de robos con similares características, que se suman al ocurrido el viernes en otro local de venta y alquiler de inmuebles.

Según los testimonios del titular de una de las firmas, ubicada en España 2604, los delincuentes ingresaron por la puerta delantera, forzándola y rompiendo la cerradura.

“Revolvieron todo y se llevaron plata, nada más. El dinero era de varios alquileres que teníamos en el local”, relató y añadió que aunque a la vista había computadoras y celulares “no tocaron nada de eso”.

Indicó que la denuncia ya fue radicada y la Policía Científica hizo los peritajes correspondientes.

El otro episodio se registró en una inmobiliaria ubicada en Dorrego 2421, donde el modo de operar de los delincuentes fue el mismo.

“Barretearon la puerta, estuvieron un rato adentro y solamente buscaban plata porque las otras cosas no las tocaron”, relató Marcelo Villar, uno de los titulares, y agregó que “no se llevaron mucho porque habíamos sacado la mayoría”.

Del mismo modo, informó que la denuncia se encuentra radicada y la Policía trabaja en el caso. Según las hipótesis, se habría tratado de las mismas personas en ambos robos.