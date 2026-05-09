Llegó la primera nevada del 2026 a Sierra de la Ventana

Un frente frío transformó el paisaje serrano el viernes cuando Villa Ventana y las altas cumbres registraron nevadas, acompañadas de precipitaciones.

En Cerros Colorados, en la parte alta de Villa Ventana, y en el Abra de la Ventana se produjeron nevadas que tiñeron de blanco el paisaje.

La cumbre del cerro La Carpa y el Napostá mostraron sus picos nevados, un fenómeno que también se replicó en toda la zona de Sierras Grandes.

El fenómeno se dio debido a las bajas temperaturas, que rondaron los 5º, con una sensación térmica que se ubicó en apenas 2º. En la zona alta de las cumbres, se estima que los valores bajaron a menos de -5º.