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 - 9 de Mayo de 2026 | 15:42

Llegó la primera nevada del 2026 a Sierra de la Ventana

El fenómeno meteorológico se registró en la tarde del viernes en varios puntos de la Comarca Serrana, más intensamente en las altas cumbres. Las postales de los picos nevados ya son un hecho.

Un frente frío transformó el paisaje serrano el viernes cuando Villa Ventana y las altas cumbres registraron nevadas, acompañadas de precipitaciones. 

En Cerros Colorados, en la parte alta de Villa Ventana, y en el Abra de la Ventana se produjeron nevadas que tiñeron de blanco el paisaje.

 

La cumbre del cerro La Carpa y el Napostá mostraron sus picos nevados, un fenómeno que también se replicó en toda la zona de Sierras Grandes.

El fenómeno se dio debido a las bajas temperaturas, que rondaron los 5º, con una sensación térmica que se ubicó en apenas 2º. En la zona alta de las cumbres, se estima que los valores bajaron a menos de -5º.

 

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