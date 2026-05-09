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 - 9 de Mayo de 2026 | 18:17

Premier Pádel: Olavarría tendrá su primera representante en Buenos Aires

Jazmín Dos Santos estará en el Premier P1 de Buenos Aires y será la primera representante olavarriense en participar del certamen más importante del mundo en territorio nacional.

El circuito reservado para los mejores deportistas del mundo se prepara para desembarcar en Buenos Aires y en la previa, la rama femenina confirmó las parejas de la instancia de clasificación y será con presencia olavarriense.

 

Jazmín Dos Santos estará en el Premier P1 de Buenos Aires con apenas 15 años y será la primera olavarriense en la emblemática cita del calendario que tiene lugar en Argentina.

 

La juvenil deportista a las órdenes del entrenador Ezequiel Grecco hará pareja junto a la brasilera Ana Julia Cunha De Oliveira y en la Ronda 1 de la Qualy enfrentarán a las españolas Ariadna Cañellas Rodero y Lucía Peralta Expósito.

 

La acción se desarrollará en el Estadio Mary Terán de Weiss entre el domingo y el lunes.

 

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