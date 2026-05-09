Premier Pádel: Olavarría tendrá su primera representante en Buenos Aires

El circuito reservado para los mejores deportistas del mundo se prepara para desembarcar en Buenos Aires y en la previa, la rama femenina confirmó las parejas de la instancia de clasificación y será con presencia olavarriense.

Jazmín Dos Santos estará en el Premier P1 de Buenos Aires con apenas 15 años y será la primera olavarriense en la emblemática cita del calendario que tiene lugar en Argentina.

La juvenil deportista a las órdenes del entrenador Ezequiel Grecco hará pareja junto a la brasilera Ana Julia Cunha De Oliveira y en la Ronda 1 de la Qualy enfrentarán a las españolas Ariadna Cañellas Rodero y Lucía Peralta Expósito.

La acción se desarrollará en el Estadio Mary Terán de Weiss entre el domingo y el lunes.