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Domingo 10 de Mayo 2026 - 19:51hs
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Olavarría
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 - 10 de Mayo de 2026 | 18:59

Buenas actuaciones locales el en Campeonato Nacional Sub20

En el transcurso del fin de semana, atletas de Olavarría participaron del Campeonato Nacional Sub20 y lograron destacadas actuaciones.

Concepción del Uruguay recibió a más 400 atletas de 20 provincias argentinas para la disputa del Campeonato Nacional Sub20 y hubo representantes de Olavarría.

 

David Clar e Iñaki Arguindegui de El Fortín y Bruno Pezet Paz de CB Running compitieron en la pista “Profesor Hugo La Nasa” del CEF N°3 en la máxima competencia juvenil del país.

 

En la jornada inaugural de la cita nacional, David Clar logró un meritorio 4° puesto en la Final de 400 metros con un registro de 52.78. 

 

Previamente, en la seria había logrado un registro de 52.54 y en la misma prueba, Iñaki Arguindegui marcó 58.92.

 

Además, en la prueba de 3000 metros con obstáculos, Bruno Pezet Paz finalizó en 6° posición con un tiempo de 10:53 y en su primer año como Sub18, se ubicó entre los mejores atletas juveniles del país.

 

Para finalizar las actuaciones olavarrienses, David Clar se presentó en los 400 metros con vallas y con su mejor marca de 58.13, finalizó 6°.

 

El campeonato funcionó además como evaluativo para conformar el seleccionado argentino que participará en el Campeonato Iberoamericano U20, previsto para junio en Perú.

 

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