Buenas actuaciones locales el en Campeonato Nacional Sub20

Concepción del Uruguay recibió a más 400 atletas de 20 provincias argentinas para la disputa del Campeonato Nacional Sub20 y hubo representantes de Olavarría.

David Clar e Iñaki Arguindegui de El Fortín y Bruno Pezet Paz de CB Running compitieron en la pista “Profesor Hugo La Nasa” del CEF N°3 en la máxima competencia juvenil del país.

En la jornada inaugural de la cita nacional, David Clar logró un meritorio 4° puesto en la Final de 400 metros con un registro de 52.78.

Previamente, en la seria había logrado un registro de 52.54 y en la misma prueba, Iñaki Arguindegui marcó 58.92.

Además, en la prueba de 3000 metros con obstáculos, Bruno Pezet Paz finalizó en 6° posición con un tiempo de 10:53 y en su primer año como Sub18, se ubicó entre los mejores atletas juveniles del país.

Para finalizar las actuaciones olavarrienses, David Clar se presentó en los 400 metros con vallas y con su mejor marca de 58.13, finalizó 6°.

El campeonato funcionó además como evaluativo para conformar el seleccionado argentino que participará en el Campeonato Iberoamericano U20, previsto para junio en Perú.