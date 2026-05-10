La 5° “Vuelta a El Provincial” fue para Sosa y Pedreira

Organizada por el Club El Provincial y la fiscalización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría, se corrió la 5° edición de la “Vuelta a El Provincial” y fue con récord de participantes.

Más de 120 atletas dijeron presentes en la fría jornada dominical para recorrer las dos distancias propuestas y en la carrera principal, las victorias fueron para Luciano Sosa y Yamila Pedreira.

Sosa fue el primer atleta en completar las dos vueltas a calles aledañas al club y el barrio Pickelado y necesitó de 33 minutos. El atleta de Sierra Chica fue escoltado por Ezequiel Magallane con 33:09 y Carlos Devia con 33:29; el Top5 lo completaron Marcelo Conde y Mauricio Olivera.

Por otro lado, entre las Damas, la victoria fue para Yamila Pedreira con 41:06, Andrea Latapie de Laprida fue segunda con 41:39, Laura Trumpio se ubicó tercera con 43:04 y el podio lo completaron Yesica Menon y Florencia Juárez.

Previamente, en la distancia de 5 kilómetros, Luis Baygorria se impuso con 17:08, con Naim Arenzo y Mario Bulfoni como escoltas y en Damas, Valentina Martín necesitó de 20:45 para ganar y ser escoltada por Luciana Ferraro y Mariana Cepeda.