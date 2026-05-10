Liga Pre-Federal Formativa: acción para Estudiantes y El Fortín | Infoeme
Domingo 10 de Mayo 2026 - 23:24hs
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 - 10 de Mayo de 2026 | 21:29

Liga Pre-Federal Formativa: acción para Estudiantes y El Fortín

En el transcurso del fin de semana tuvo continuidad la Liga Pre-Federal Formativa y fue con doble presentación olavarriense.

Foto: Prensa CAE

Estudiantes y El Fortín completaron nuevas presentaciones en la competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet para las categorías formativas.

 

En Olavarría, El Fortín recibió a Unión y Progreso en la rama femenina en el transcurso del sábado y el domingo, Estudiantes fue local de 9 de Julio.

 

En Bahía Blanca, los equipos masculinos de El Fortín completaron su doble fecha y enfrentaron a Olimpo y Estudiantes y las chicas del “Bataraz” jugaron en Mar del Plata ante Peñarol.

 

Hubo victorias de los elencos “albinegros” en varias presentaciones.

 

Los resultados:

Masculino

U15:

Olimpo (Bahía Blanca) 78 – 36 El Fortín

Estudiantes 44 – 73 9 de Julio (Bahía Blanca)

Estudiantes (Bahía Blanca) 70 – 27 El Fortín

U17:

Olimpo (Bahía Blanca) 78 – 60 El Fortín

Estudiantes 78 – 43 9 de Julio (Bahía Blanca)

Estudiantes (Bahía Blanca) 64 – 41 El Fortín

 

Femenino

U15:

El Fortín 30 – 82 Unión y Progreso (Tandil) 

Peñarol (Mar del Plata) 47 – 58 Estudiantes

U17:

Peñarol (Mar del Plata) 33 – 44 Estudiantes

 

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