Sin luz en Loma Negra y varios barrios de Olavarría

El suministro eléctrico en la localidad de Loma Negra se encuentra interrumpido desde hace varias horas, generando inconvenientes entre los vecinos. En la ciudad de Olavarría, también se reportaron cortes en los barrios AOMA, Villa Aurora y otros sectores cercanos.

Segùn informó Coopelectric, se registró la salida de servicio de la Línea de Media Tensión N° 3. Esto ocasiona la interrupción del suministro eléctrico en parte del barrio AOMA, la localidad de Loma Negra y el alimentador Rural Santa Luisa (Kochi Tue, Villa Mi Serranía, Santa Luisa, El Luchador, Durañona, 16 de Julio).

Para poder realizar reclamos técnicos tanto del Servicio Eléctrico como Sanitario pueden comunicarse al número 2284-230707.