Torneo Unión Regional Deportiva: victoria agónica y clasificación para el CEO

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida tuvo emocionante definición en el Tete Di Carlo con la clasificación agónica de Embajadores.

El CEO venció 2 a 1 a Bull Dog y se adueñó del último lugar del Grupo D. Emilio Scipioni a los 45´+6 de la primera parte y 92' fue el autor de los goles de la victoria, mientras que Alexandro Benítez, a los 3', había abierto el marcador.

Dramático partido tuvo la fría tarde dominical sobre el césped sintético del Club Embajadores, porque el local no jugó bien, se encontró en desventaja desde casi el arranque y con mucha voluntad logró revertir el resultado en tiempo de adición.

El “Perro” inició las acciones con la apertura del marcador y con un tiro libre que picó y entró de Alexandro Benítez, se puso en ventaja cuando iban apenas 3 minutos.

Poco y nada pasó en todo el primer tiempo, Embajadores controló el balón, pero no generó peligro y cuando se extinguía la primera mitad, Emilio Scipioni se hizo de la pelota en el borde del área y la envió bien cerca del travesaño para evitar cualquier intento de reacción del arquero deroense.

Tras el descanso largo, el elenco de Olavarría salió decidido a buscar el gol del triunfo y en algunos segundos de iniciado, estrelló un tiro en el palo. Siguió intentando con poca idea, con las variantes que ingresaron y con el tiempo que lo apremió, pero antes de la algarabía, Scipioni había avisado con un disparo desviado.

Iban apenas dos minutos, de los muchos minutos adicionales que se jugaron, cuando desde la izquierda llegó el centro y Emilio Scipioni saltó más alto que todos en el punto del penal y decretó la mínima ventaja.

De fútbol hubo poco, de voluntad mucha y a pesar de que deberá mejorar y mucho, Embajadores dio una gran muestra de carácter para clasificar a Play-Off con una agónica victoria en el primero de los “mano a mano” que le tocó en una nueva edición del Torneo Interligas.

Síntesis Embajadores – Bull Dog:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Marcos Palavecino

Embajadores (2): Juan Bonavetti; Enzo Carrera, Franco Irusta, Federico Sacher (S. Vecchio), Nahuel Moro; Franco Gómez (L. Torres), Emilio Scipioni, Jeremías Pérez (L. Falasco), Nicolás Daffara; Santino Sacchi, Franco Fernández. DT- Gastón Clemente

Bull Dog (1): Juan Coronel; Luciano Schiebelbain, Renzo Cordero, Joaquín Encalado, Marcos Martín; Lautaro Barros, Nicolás Torres, Tobías Trejo, Alejo Fernández Losada (S. Martín; P. Roppel); Alexandro Benítez, Tomás Ferreira (P. Piñuel). DT- Cristian Fernández

Amonestados: Falasco, Vecchio (CEO); Schiebelbain Encalado, Torres, Trejo, Benitez (BD)

Expulsados: Moro (CEO); Fernández -DT-, Luna -AC-, Heredia -Aux- (BD)

Goles: 3´ PT Alexandro Benítez (BD); 45´+6 PT Emilio Scipioni (CEO); 45´+2 ST Emilio Scipioni (CEO)