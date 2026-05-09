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 - 9 de Mayo de 2026 | 22:36

Golfistas desafiaron al frío de los últimos días con dos Medal Play

Entre el jueves y este sábado, hubo actividad en el campo de golf del Club Estudiantes con varios valientes que desafiaron a las bajas temperaturas de los últimos días.

El Ranking Piana del Sole y el Torneo “Presidente Carlos Lanardonne” le dieron continuidad a la agenda golfística en la Ciudad.

 

El pasado jueves, se completó una nueva fecha del tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana y el ganador fue Felipe Arenas.

 

En una Única Categoría y bajo condiciones climáticas exigentes por el fuerte viento que se hizo sentir durante toda la tarde, Felipe Arenas se quedó con el primer lugar tras registrar 33 golpes y superar en desempate automático a Leonardo Patane, que finalizó con el mismo score. El podio lo completó Fabián Bahl con 34 golpes.

 

Ya en la jornada del sábado y haciéndole frente al frío polar que azotó la Ciudad, se jugó un Medal Play 18 hoyos, válido al Ranking Anual 114° Aniversario de Estudiantes y en dos categorías, los ganadores fueron Antonio Da Silva y Fernando Recalde.

 

En Hasta 18 de Hándicap, Antonio Da Silva con 75 golpes se impuso en el desempate automático ante Iván Recabarren y se quedó con la victoria. Santiago Lagleyze con 76 golpes completó el podio.

 

Fernando Recalde con 71 golpes se impuso en De 19 al máximo con Marcelo Alonso con 73 golpes y Christian Correa con 74 golpes como escoltas.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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