Golfistas desafiaron al frío de los últimos días con dos Medal Play

El Ranking Piana del Sole y el Torneo “Presidente Carlos Lanardonne” le dieron continuidad a la agenda golfística en la Ciudad.

El pasado jueves, se completó una nueva fecha del tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana y el ganador fue Felipe Arenas.

En una Única Categoría y bajo condiciones climáticas exigentes por el fuerte viento que se hizo sentir durante toda la tarde, Felipe Arenas se quedó con el primer lugar tras registrar 33 golpes y superar en desempate automático a Leonardo Patane, que finalizó con el mismo score. El podio lo completó Fabián Bahl con 34 golpes.

Ya en la jornada del sábado y haciéndole frente al frío polar que azotó la Ciudad, se jugó un Medal Play 18 hoyos, válido al Ranking Anual 114° Aniversario de Estudiantes y en dos categorías, los ganadores fueron Antonio Da Silva y Fernando Recalde.

En Hasta 18 de Hándicap, Antonio Da Silva con 75 golpes se impuso en el desempate automático ante Iván Recabarren y se quedó con la victoria. Santiago Lagleyze con 76 golpes completó el podio.

Fernando Recalde con 71 golpes se impuso en De 19 al máximo con Marcelo Alonso con 73 golpes y Christian Correa con 74 golpes como escoltas.

Fuente: Prensa CAE