Torneo Interligas Juvenil: arrancó una nueva fecha

El certamen interligas que cuenta con la participación de equipos de Olavarría y Bolívar y está reservado para dos categorías formativas, inició con la 5° fecha.

En el Tete Di Carlo, Embajadores recibió a Balonpié en las dos categorías y por primera vez en el certamen, el elenco bolivarense resignó puntos. Fue empate Sub12 y triunfo visitante en Sub14.

Los resultados:

Sub12

Embajadores 2 – 2 Balonpié

Sub14

Embajadores 2 – 4 Balonpié

La programación

Martes:

17:00 hs.: Estudiantes vs. Bancario Sub12

17:00 hs.: El Fortín vs. Loma Negra Sub12 (pendiente de la 4° fecha)

18:30 hs.: Estudiantes vs. Bancario Sub14

18:30 hs.: El Fortín vs. Loma Negra Sub12 (pendiente de la 4° fecha)

Miércoles:

17:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub12

18:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub14

Jueves:

18:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub14

19:30 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub12