Torneo Interligas Juvenil: arrancó una nueva fecha

El certamen interligas que cuenta con la participación de equipos de Olavarría y Bolívar y está reservado para dos categorías formativas, inició con la 5° fecha.
En el Tete Di Carlo, Embajadores recibió a Balonpié en las dos categorías y por primera vez en el certamen, el elenco bolivarense resignó puntos. Fue empate Sub12 y triunfo visitante en Sub14.
Los resultados:
Sub12
Embajadores 2 – 2 Balonpié
Sub14
Embajadores 2 – 4 Balonpié
La programación
Martes:
17:00 hs.: Estudiantes vs. Bancario Sub12
17:00 hs.: El Fortín vs. Loma Negra Sub12 (pendiente de la 4° fecha)
18:30 hs.: Estudiantes vs. Bancario Sub14
18:30 hs.: El Fortín vs. Loma Negra Sub12 (pendiente de la 4° fecha)
Miércoles:
17:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub12
18:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub14
Jueves:
18:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub14
19:30 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub12