Torneo Interligas Juvenil: arrancó una nueva fecha | Infoeme
Domingo 10 de Mayo 2026 - 19:52hs
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 - 10 de Mayo de 2026 | 17:41

Torneo Interligas Juvenil: arrancó una nueva fecha

En la mañana del domingo dio inicio una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva de Juveniles y fue con acción en el Tete Di Carlo.

Foto: Lu Coronel

El certamen interligas que cuenta con la participación de equipos de Olavarría y Bolívar y está reservado para dos categorías formativas, inició con la 5° fecha.

 

En el Tete Di Carlo, Embajadores recibió a Balonpié en las dos categorías y por primera vez en el certamen, el elenco bolivarense resignó puntos. Fue empate Sub12 y triunfo visitante en Sub14.

 

Los resultados:

Sub12

Embajadores 2 – 2 Balonpié 

Sub14

Embajadores 2 – 4 Balonpié

 

La programación

Martes:

17:00 hs.:  Estudiantes vs. Bancario Sub12

17:00 hs.: El Fortín vs. Loma Negra Sub12 (pendiente de la 4° fecha)

18:30 hs.: Estudiantes vs. Bancario Sub14

18:30 hs.: El Fortín vs. Loma Negra Sub12 (pendiente de la 4° fecha)

 

Miércoles:

17:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub12

18:30 hs.: San Martín vs. Empleados de Comercio Sub14

 

Jueves:

18:00 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub14

19:30 hs.: Loma Negra vs. Ferro Sub12

 

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