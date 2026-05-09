Liga Pre-Federal Femenina: el “Bataraz” sumó una nueva caída

El certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet tuvo una nueva presentación para Estudiantes, que como local, perdió otra vez.

El “Bataraz” cayó 74 a 40 ante Quilmes en el Maxigimnasio del Parque Guerrero. Micaela Sancisi con 12 puntos fue la goleadora del partido.

El elenco marplatense, uno de los grandes candidatos del certamen, dominó de principio a fin las acciones y con el correr de los minutos sólo se alejó en el marcador y utilizó la oportunidad para que todas las jugadoras sumaran rodaje, a pesar de algunos pasajes de buen básquet del equipo de Olavarría que tras el descanso largo mostró su mejor versión.

En el elenco “albinegro”, se produjo el debuto de María Emilia Rojas que llegó desde Quimsa y la jugadora destacada fue Morena Lemma con 11 puntos y 13 rebotes.

El próximo compromiso para Estudiantes será nuevamente en condición de local el domingo 24, cuando reciba a 9 de Julio de Bahía Blanca.

Síntesis Estudiantes – Quilmes:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón, J. y Zárate, F.

Estudiantes (40): Lemma (11), Sak (2), Chantiri (11), Juárez (0), Rojas (8) -FI- García Maroa (0), Bellinzoni (0), Barrera (3), Vendeirinho (5), Castañares, G. (0), Baldi (0), Castañares, T. (0). DT- Ramiro Bou

Quilmes (74): Barrionuevo (9), García Duffy (7), López Armaretti (4), Sancisi (12), Merino (9) -FI- Iparraguirre (0), Marchioni (11), Kloster Mancilla (4), Lorenzo (8), Salinas (10), Constante (0), Rovere (0). DT- Daiana Di Benedetto

Parciales: 7 – 16; 14 – 37; 24 – 52 y 40 – 74