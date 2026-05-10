Vernice cerró la Copa del Mundo con 5° puesto

El palista olavarriense completó su participación en la Copa del Mundo de Szeged y volvió a destacarse en la élite mundial.

Vernice culminó en el quinto lugar de la Final A del K1 500 metros con un registro de 1:37.59, en una regata de altísimo nivel que tuvo como ganador al australiano Jean Van Der Westhuyzen.

Previamente, el olavarriense fue segundo en la Semifinal con un tiempo de 1:37.58.

Ahora, el representante del Club Estudiantes se preparará para la Copa del Mundo de Brandemburgo, Alemania, que se disputará entre el 14 y el 17 de mayo y donde volverá a vestir los colores argentinos.

Fuente: Prensa CAE