Derrota para Agotborde en Quilmes y victoria para Olivetto en Villegas

En el gimnasio del Club 12 de Octubre, Lorena Agoutborde completó una nueva pelea profesional en el ámbito nacional y sumó una derrota.

La “Makina” Agoutborde enfrentó a la local Gabriela Celes en el cierre de la velada organizada por Guerreros del Sur y en un fallo polémico, perdió en las tarjetas.

Había sido un enfrentamiento pautado a 4 rounds en la categoría Super Ligero y significó la quinta derrota en el profesionalismo para la pupila del Team Barragán.

Por otro lado, en General Villegas y en la noche del viernes, Sofía “La Chaparrita” Olivetto sumó una nueva victoria en su carrera amateur.

El Festival organizado por Oscar Valdebenito, tuvo a la boxeadora de Oto Box dando un gran show ante Candela Verdugo, que se despedía del amateurismo en la pelea del semifondo de la velada.