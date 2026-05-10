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Derrota para Agotborde en Quilmes y victoria para Olivetto en Villegas

Lorena Agourborde volvió a presentarse en la noche del sábado en un Festival Amateur-Profesional en Quilmes y fue con derrota en las tarjetas. En el campo amateur, Sofía Olivetto ganó.

En el gimnasio del Club 12 de Octubre, Lorena Agoutborde completó una nueva pelea profesional en el ámbito nacional y sumó una derrota.

 

La “Makina” Agoutborde enfrentó a la local Gabriela Celes en el cierre de la velada organizada por Guerreros del Sur y en un fallo polémico, perdió en las tarjetas.

 

Había sido un enfrentamiento pautado a 4 rounds en la categoría Super Ligero y significó la quinta derrota en el profesionalismo para la pupila del Team Barragán.

 

Por otro lado, en General Villegas y en la noche del viernes, Sofía “La Chaparrita” Olivetto sumó una nueva victoria en su carrera amateur.

 

 

El Festival organizado por Oscar Valdebenito, tuvo a la boxeadora de Oto Box dando un gran show ante Candela Verdugo, que se despedía del amateurismo en la pelea del semifondo de la velada.

 

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