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 - 9 de Mayo de 2026 | 21:37

Chingotto y Galán jugarán la Final en tierra guaraní

En la jornada de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su tercer triunfo en igual cantidad de presentaciones en el Asunción P2 y jugarán otra vez una Final.

Foto: Premier Pádel

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sigue adelante en el certamen de Premier Pádel en Paraguay y jugará por el título.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Eduardo Alonso y Aimar Goñi Lacabe en Semifinales y jugarán por el título en tierra guaraní. Fue por 6/1 y 7/5 en 1 hora y 8 minutos de partido.

 

Luego de dos sufridas victorias, con extenuante desgaste físico, la “Chingalán” puso las cosas en orden y volverá a jugar en el cierre de un P2 donde enfrentará al dueto ganador del cruce entre Tapia/Coello vs Augsburger/Lebron.

 

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