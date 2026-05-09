Chingotto y Galán jugarán la Final en tierra guaraní

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño sigue adelante en el certamen de Premier Pádel en Paraguay y jugará por el título.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Eduardo Alonso y Aimar Goñi Lacabe en Semifinales y jugarán por el título en tierra guaraní. Fue por 6/1 y 7/5 en 1 hora y 8 minutos de partido.

Luego de dos sufridas victorias, con extenuante desgaste físico, la “Chingalán” puso las cosas en orden y volverá a jugar en el cierre de un P2 donde enfrentará al dueto ganador del cruce entre Tapia/Coello vs Augsburger/Lebron.