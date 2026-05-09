Detuvieron a un hombre que poseía pedido de captura desde 2024

En la madrugada de este sábado efectivos del Comando de Prevención Rural chavense interceptó a un hombre que poseía pedido de captura desde el año 2024, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 del Departamento Judicial Azul, con sede en Olavarría, en el marco de actuaciones que se instruyen en esa dependencia.

Fue durante un operativo vehicular en el Km. 456 de la Ruta Nº 3 El hombre, oriundo de Sauce Grande, era requerido por la Justicia de Olavarría.

Los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un hombre mayor de edad y domiciliado en la localidad de Sauce Grande, partido de Monte Hermoso.

Al cursar sus datos filiatorios a través de los sistemas informáticos de la policía, los agentes comprobaron que recaía un pedido de captura activo vigente desde el año 2024.

Fuente: La Voz del Pueblo