Chañares volvió a perder y terminó la temporada de Juárez

En la noche del sábado, Chañares completó una destacadísima actuación en el segundo torneo de la temporada y se despidió ante su gente al volver a perder ante Ferro Carril Oeste.
Chañares perdió 84 a 62 ante Ferro Carril Oeste en condición de local y completó su temporada ante el equipo que defenderá el título.
El elenco de James Craik demostró pasión y entrega, pero poco pudo hacer para doblegar la supremacía del “Oé”.
Lucía Juárez completó 25:30 minutos con 4 puntos y 3 rebotes en lo que significó una nueva temporada en la máxima categoría del básquet nacional femenino que enfrentará al “Verdolaga” y Obras Basket por el campeonato.