 10 de Mayo de 2026 | 12:32

Chañares volvió a perder y terminó la temporada de Juárez

Terminó la temporada de Lucía Juárez en Chañares con la segunda derrota del equipo cordobés en las Semifinales del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina.

Foto: Liga Nacional

En la noche del sábado, Chañares completó una destacadísima actuación en el segundo torneo de la temporada y se despidió ante su gente al volver a perder ante Ferro Carril Oeste.

Chañares perdió 84 a 62 ante Ferro Carril Oeste en condición de local y completó su temporada ante el equipo que defenderá el título.

El elenco de James Craik demostró pasión y entrega, pero poco pudo hacer para doblegar la supremacía del “Oé”.

Lucía Juárez completó 25:30 minutos con 4 puntos y 3 rebotes en lo que significó una nueva temporada en la máxima categoría del básquet nacional femenino que enfrentará al “Verdolaga” y Obras Basket por el campeonato.

 

