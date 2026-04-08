Concejales buscan acompañar trabajos con plataformas digitales

El Bloque de La Libertad Avanza presentó un Proyecto de Ordenanza para que el Partido de Olavarría adhiera a la Ley Nacional 27.802 de Modernización Laboral.

Según manifestaron, la iniciativa “busca reconocer y acompañar las nuevas modalidades de trabajo a través de plataformas digitales como Uber y PedidosYa, destacando su rol en la generación de empleo y autoempleo”.

Asimismo, el proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que reglamente la ordenanza, estableciendo únicamente las condiciones necesarias para su implementación, sin generar restricciones que afecten la actividad.

Entre los considerandos, el proyecto menciona: "Que las plataformas digitales de servicios, tales como Uber, PedidosYa y otras, constituyen una herramienta que favorece la generación de empleo y autoempleo en contextos económicos complejos; y que estas nuevas modalidades laborales permiten a los vecinos acceder a fuentes de ingreso con mayor flexibilidad, autonomía y libertad de organización".

También justifica que "la libre competencia resulta un principio fundamental para mejorar la calidad de los servicios, promover la innovación y beneficiar a los usuarios; y el Estado no debe obstaculizar el desarrollo de nuevas actividades económicas sino acompañarlas con marcos normativos claros, previsibles y no restrictivos".

Desde el bloque señalaron que el objetivo es promover el empleo, la innovación y la libertad de trabajo, “con reglas claras y sin trabas para los vecinos”.

Cabe recordar que, durante el mediodía de este jueves, remiseros de la ciudad realizarán una protesta frente al palacio Municipal para manifestarse en contra de la plataforma Uber, por considerar que su irrupción en la ciudad perjudica su trabajo. Piden igualdad de condiciones y regulación de licencias de conducir profesionales, entre otros puntos.