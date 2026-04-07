El militante libertario se retractó y pidió disculpas

El militante de La Libertad Avanza, Luca Spitale, se retractó de una grave acusación sobre el referente de la Comisión por la Memoria y ex detenido durante la última dictadura, Carmelo Vinci, y pidió disculpas por sus dichos.

Lo hizo luego de que Vinci le enviara una carta documento este lunes 6 de abril, en la intimó al joven referente libertario a que ratifique o rectifique una afirmación realizada en la red Instagram el pasado 24 de marzo.

En ocasión de conmemorarse los 50 años del último golpe militar, en una publicación de un medio local Spitale comentó a propósito de Vinci: "Este señor y muchos más también asesinaron personas". Se agregó en la carta que en virtud de su militancia política su declaración fue reproducida por distintos medios locales, amplificando así la potencia de ese mensaje.

En este contexto, el joven difundió un comunicado en sus redes sociales en el cual expresó: “Quiero hacer una aclaración respecto de un comentario que realicé días atrás en redes sociales en el marco de un debate sobre la historia reciente de la Argentina”.

“Mencioné a Carmelo Vinci de una manera que pudo interpretarse como una acusación personal. Corresponde señalar que no cuento con elementos para sostener una afirmación de ese tenor y que no fue mi intención dirigir una acusación concreta contra su persona” continuó.

Asimismo, señaló que “mi intervención se dio en una discusión más amplia sobre ese periodo que debe abordarse con responsabilidad” y aseguró que ante la repercusión que tuvieron sus dichos “procedí a eliminar el comentario ese mismo día”.

“Vuelvo a reiterar mis más sinceras disculpas a todas aquellas personas y familiares que, con mis dichos inoportunos, se hayan sentido afectados” manifestó en el comunicado.

Sobre el final, reconoció “que la forma en que me expresé no fue la adecuada” y mencionó que es importante “debatir estos temas con respeto y apego a la verdad”.