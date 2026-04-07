Cemeda cortó la atención a afiliados de Pami

Este martes se supo que el Sanatorio Cemeda interrumpió la atención a afiliados a Pami hasta nuevo aviso y solo atenderá urgencias.

Un mensaje que comenzó a circular dentro del personal de la obra social de jubilados y pensionados, y que luego fue confirmado por fuentes oficiales, indica que, a última hora del lunes, desde la Dirección del Sanatorio Cemeda cortaron el servicio a afiliados de Pami ya que están en proceso de negociación de prestaciones.

En este sentido, se indicó que el directorio del centro de salud está “reviendo el alcance del convenio”.

Frente a este panorama, otra fuente señaló que dicha interrupción “va a impactar en el Hospital” y generará mayor demanda en el sistema público de salud.