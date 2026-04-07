“Pretendemos un invierno con más gente en su casa que internada”

Este martes se conmemoró el Día Mundial de la Salud por la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajo el lema “Juntos por la Salud”. En el marco de la fecha, el subsecretario de Salud Municipal y director del Hospital “Dr. Héctor Cura”, Fernando Alí y la directora de Enfermería, Gabriela Piccart estuvieron en Contacto.

“Más allá de los sistemas de salud cada uno puede gestionar nuestra situación de bienestar, como una buena alimentación, un buen descanso y el manejo del estrés. Es complejo porque en esta época administrar esas cuatro cosas es sumamente difícil pero es lo que nos da garantía para mantenernos saludables”, comenzó explicando Alí sobre el cuidado personal en la salud de cada persona y a qué prestar atención.

“Uno tiene que ser consciente de que intentarlo aumenta las probabilidades de éxito pero primero hay que poder acceder a todas esas cosas”, indicó.

Puntualmente con el estrés, el Secretario de Salud sostuvo que “tiene afecciones físicas concretas como dormir mal o pensamientos repetitivos”, y añadió que “por supuesto da estrés no llegar a fin de mes o la organización de una familia y es lo que nos toca vivir en estos tiempos”.

Frente a esto, resaltó la importancia de “armarse una red para no estar solo, es algo que ayuda en estos casos”.

Piccart, por su parte, explicó que “nosotros trabajamos en atención primaria, lo que tiene que ver con promoción y prevención. Hábitos saludables, prevención de enfermedades, para evitar que esa persona llegue a la internación”.

“Para lograr esto hay que fortalecer el primer nivel, que es la prevención”, sostuvo.

Ambos profesionales hicieron énfasis en los cuidados primarios como el lavado de manos, vacunación, ventilación y taparse con el codo al estornudar. “Todo eso fortalece también al sistema de salud porque esa prevención es una cama menos ocupada en el sistema de salud, y pretendemos pasar el invierno con más gente en su casa que internada, donde se exponen a otras cosas que no circulan en la comunidad”, remarcó.

La situación del Hospital Municipal

El Hospital “Dr. Héctor Cura” ha estado en el centro de la escena durante el último tiempo por salidas de varios profesionales de la planta. En ese sentido, Alí expuso que “creo que está así porque, como nunca, hoy se tienen datos de lo que sucede puertas adentro minuto a minuto”.

“Hoy pareciera que hay un listado de los profesionales que se van del Hospital pero no se hace de los que ingresan, que es lo que ha sucedido siempre. Normalmente en el sistema de salud, tanto público como privado, el médico es muy itinerante”, explicó acerca de los cuestionamientos a la gestión sobre la salida de ciertos especialistas.

“El Hospital está funcionando plenamente”, sentenció el director del mismo y aseguró que donde sí hay situaciones a resolver es en el servicio de urología donde “estamos tercerizando con el sector privado hasta reincorporar los profesionales que están de licencia”.

Sobre los cuestionamientos, apuntó directamente contra “representantes institucionales que permanentemente opinan del Hospital y raramente cuando les llega la información suelen responder”.

Recordó una situación sobre el retiro de un medicamento de circulación de todos los Caps y el mismo centro de salud. “Trabajamos toda la madrugada para cambiarlo por otro y había actores institucionales, con importancia en la ciudad, que nos estaban haciendo un pedido de informe y me hubiese encantado, aparte del pedido de informe, que digan, "Che, acá lo que preocupa son los vecinos de Olavarría, me arremango, ¿Necesitas mover unas cajas?" Esos pequeños detalles de colaborar”.

La atención

En detalle, Alí indicó que el sistema de salud en general está repartido entre los que cuentan con obras sociales, que representan un 60%, los que consumen y pagan de su bolsillo, en un 10% y el restante 30% de cobertura pública.

“La particularidad que tiene Olavarría es que muchas obras sociales, fundamentalmente el PAMI casi en su totalidad, una parte de IOMA y muchas obras sociales se atienden en el Hospital”.

Acerca de la cantidad de turnos, remarcó que se entregan alrededor de 2500 a 3000 por semana “que se están satisfaciendo bien” pero existe un porcentaje de ausentismo de alrededor de un 15 a 20%, “que se pierden y son espacios que se podrían otorgar a otras personas”.

El Director resaltó la eliminación del arancel que tenía el Hospital para la comunidad y “muchas veces nos llaman de localidades vecinas para realizar cirugías de complejidad que no se pueden realizar en esos lugares, así como de acá también derivamos”.

En tanto, la directora de Enfermería, Gabriela Piccart se expresó acerca de la atención de los profesionales y sostuvo que “tenemos una enfermera que asume seis pacientes y administra medicación, higiene, confort, educa, habla con la familia. Es un trabajo muy completo”.

Nueva incorporación de ambulancias

Alí mencionó que la Ciudad se encuentra “en pleno proceso de incorporación en el sistema de salud de cuatro ambulancias de terapia intensiva por una licitación que se abrió el 31 de marzo. Nunca se había dado que se incorporen cuatro de golpe”.

Sobre el destino, destacó que Olavarría cuenta con 13 vehículos de emergencia distribuidas en cada una de las postas de emergencias prehospitalarias, con dos en el Hospital, a las que se incorporará una de las cuatro y las tres restantes “se verá cuáles son los que están teniendo mayor demanda”.

“Tener equipos nuevos y modernos mejora la atención, y en el sistema de salud salva vidas”, afirmó.