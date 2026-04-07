La Trinidad: “La denuncia nos sorprendió un montón”

Se cumplieron tres semanas del allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una denuncia realizada por una médica que prestó servicios en el Centro Terapéutico “La Trinidad”. La causa que se instruyó mencionaba los delitos de “usurpación de títulos u honores”, “ejercicio ilegal de la medicina” y “falsificación o adulteración material de documentos”.

Desde el Centro Terapéutico “La Trinidad” decidieron hablar públicamente sobre lo sucedido, al tiempo que detallaron cómo es el trabajo que realizan. Ubicado en Dorrego al 2800, el espacio tiene 4 años de trayectoria en atención a personas con distintas problemáticas de salud, entre las que se destacan las adicciones.

José Luis Álvarez Campo, presidente de la Asociación Civil, aclaró que no hablará sobre la profesional que impulsó la denuncia, aunque sí optó por negar esas acusaciones.

“Nos sorprendió un montón la denuncia porque los profesionales que están trabajando en el centro, trabajan desde el primer día que se abrió. Estamos todavía digiriendo y tratando de ordenar un poco”, reconoció.

“En estas semanas tuvimos conocimiento de la causa, supimos de qué se trataba y más allá de los cargos de usurpación de título, se mencionó también la confección de recetas”, precisó.

“Tuvimos un allanamiento en el Centro y otro en la casa de una psicóloga social. En ese caso entiendo que buscaban sellos y recetarios”, aclaró.

“Ese allanamiento salió negativo porque obviamente la profesional ni realizaba recetas ni tenía acceso a hacerlo, así que también por ese lado estamos esperando que nos pidan aportar las cosas”, dijo.

“En las computadoras y los teléfonos está la respuesta a la denuncia. Así que en ese aspecto estamos muy tranquilos y queremos dejar que la justicia actúe”, anticipó.

“El silencio con el que nos manejamos al principio tuvo que ver con que atendemos a muchas familias y pacientes y, antes que nada, los citamos y hablamos con ellos”, explicó.

“Lo primero fue preservar la salud mental con las familias y darles la respuesta en función de todo esto que se había publicado”, apuntó Álvarez Campo.

“Lo más positivo fue que nos abocamos al trabajo y al equipo y a contenernos entre nosotros porque, si bien yo pertenezco a la Asociación Civil, acompaño al equipo terapéutico”, precisó.

“Ya se rearmó la parte médica, que era la prioridad y actualmente tenemos un equipo interdisciplinario terapéutico y también se conformó un equipo médico compuesto por dos profesionales, uno clínico y otro del área psiquiátrica”, relató.

Consultado sobre si en algún momento estuvo en duda la continuidad del centro, lo negó y explicó: “Es un equipo muy estable que está desde el día que abrió el centro. De hecho debe ser el único centro ambulatorio que está abierto y ha sobrevivido”.

Explicó que por la situación económica de muchas de las personas que allí se atienden lo que se recauda no alcanza para pagar a los profesionales lo que se debería, pero muchos eligen seguir prestando sus servicios de igual manera. Detalló que el dinero que entra se reparte entre todos los profesionales.

Álvarez Campo apuntó además que funciona un sistema de becas para aquellos que no pueden pagar el costo del servicio de atención. “A veces una familia viene tres meses pagando y de repente dice: ‘No puedo pagar más’ ¿Y qué hacemos?”

Señaló que en el allanamiento (ordenado a los pocos días de realizada la denuncia) se aportó todo lo que la Justicia requería.

Sobre el sello con el nombre de la profesional aclaró: “Lo aportamos nosotros. Como estaba el nombre de la institución además del suyo yo lo había llevado a mi casa para que no quedara dando vueltas. También aporté las claves del teléfono y de las computadoras”.

A la hora de explicar el trabajo que realizan desde el Centro Terapéutico La Trinidad, Álvarez Campo precisó que tienen diferentes poblaciones y todos los casos se tratan de manera ambulatoria.

Hay gente que se atiende y viene a ver a la psiquiatra, a la psicóloga y hay un acompañamiento según las necesidades. Otros se atienden en psicopedagogía, se hace un diagnóstico y se inicia un plan de tratamiento personalizado con cada uno.

También se refirió al tipo de tarea que se hace en relación al acompañamiento de cada situación demanda. “Si decimos que una psicóloga social o un operador de grupo contuvo a alguien, es justamente por la orden que te da el profesional y ahí es donde aparece este trabajo interdisciplinario. “La Trinidad” no es una clínica ni tampoco funciona como atención en consultorios, es un centro terapéutico con profesionales y entre todos debemos contener al paciente”.

En relación a la cantidad de personas que atienden, marcó que son entre 30 y 40, aunque aclaró que el número varía porque hay personas que se derivan a internación, o casos de intentos de suicidio que también hay que acompañar.

“La familia sigue estando acá, hoy viene el grupo de familia y nosotros no cobramos por eso, intentamos que el paciente no esté todo el tiempo empezando de cero”, explicó.

Marcó además que “La Trinidad” no tiene internación como así tampoco trabaja con pacientes psiquiátricos desestabilizados. También aclaró que la institución no tiene convenio con el estado municipal, provincial y nacional, aunque trabajan de manera coordinada cuando los casos lo requieren.

Álvarez Campo detalló que trabajan con los dos juzgados de familia. “Ante una crisis en tenemos un WhatsApp, llamamos y en menos de 3 horas se resuelve una situación de crisis de una mamá en riesgo, de una señora con su hijo en riesgo y eso lo hacemos todo el tiempo hace casi 4 años”.