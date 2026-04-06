Carmelo Vinci pidió a joven libertario que rectifique una grave acusación

A través de una carta documento enviada este lunes 6 de abril, el referente de la Comisión por la Memoria y ex detenido Carmelo Vinci, intimó al joven referente libertario Luca Alfonso Spitale a que ratifique o rectifique una afirmación realizada en la red Instagram de Radio Olavarría el pasado 24 de marzo.

En ocasión de conmemorarse los 50 años del último golpe militar, en una publicación de ese medio Spitale comentó a propósito de Vinci: "Este señor y muchos más también asesinaron personas". Se agregó en la carta que en virtud de su militancia política su declaración fue reproducida por distintos medios locales, amplificando así la potencia de ese mensaje.

En la intimación le advierte que le otorga un plazo de 48 horas para expresarse y, que, en caso de silencio, lo tomará como una ratificación.