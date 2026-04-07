Juan Manuel Falabella es el nuevo presidente del Club Atlético Estudiantes

Juan Manuel Falabella se transformó en el nuevo presidente del Club Atlético Estudiantes tras la Asamblea realizada en las instalaciones del Maxigimnasio.

Durante la Asamblea Anual se dio tratamiento a los distintos puntos establecidos en el orden del día. La misma fue presidida por el presidente saliente Juan Emilio Incaurgarat, acompañado por el tesorero de la institución Carlos Blando y el contador albinegro Adelqui Acosta.

En la jornada, uno de los aspectos centrales fue la consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025, la cual fue presentada y explicada por Blando y Acosta, que resultó aprobada por los socios presentes.

Asimismo, se llevó adelante la renovación de autoridades para el período 2026–2028. En este marco, se presentó una única lista, denominada “Por siempre bataraz”, encabezada por Juan Manuel Falabella como presidente, acompañado por Flavia Marina Rivera como vicepresidente primera y Pablo Emilio Tricerri como vicepresidente segundo.

La Asamblea validó la presentación de la lista, quedando de esta manera proclamadas las nuevas autoridades de la institución. En consecuencia, Juan Manuel Falabella asumirá desde este miércoles la presidencia del Club Atlético Estudiantes, sucediendo en el cargo a Juan Emilio Incaurgarat.

La nueva conducción representa una gestión de continuidad, orientada a profundizar el modelo de gestión adoptado en los últimos años, con la participación activa de todas las disciplinas del club, las cuales se encuentran representadas en la Comisión Directiva.

“La idea es continuar con la misma forma de gestionar el club, que está a la vista que viene dando resultados”

Tras su designación, Falabella compartió sus primeras sensaciones y reflexiones sobre este nuevo desafío al frente de la institución. “Mi recorrido en el club viene desde chico, toda la vida. Vine a hacer deporte y soy un amante del club. Para mí es el lugar ideal donde los chicos tienen que desarrollarse, cuidarse y formar su personalidad, el mejor entorno donde pueden criarse”, expresó.

En ese sentido, destacó que su incorporación a la vida dirigencial se dio a partir de una iniciativa personal: “Me acerqué a Emilio cuando estaba asumiendo como presidente y le dije que quería colaborar, devolverle algo al club por todos los años que yo había estado acá. Sentía que tenía tiempo para ayudar y que volcarlo en el club era lo ideal”.

Falabella valoró especialmente el trabajo colectivo desarrollado en los últimos años: “Siempre me sentí muy cómodo con la forma de gestión y con todos los miembros de comisión. De a poco se fue dando todo esto que hoy me parece una locura, de las lindas, un momento hermoso que quiero disfrutar al máximo”.

Asimismo, remarcó la importancia del equipo que lo acompaña y la continuidad del proyecto institucional: “Sé que va a ser difícil, pero con el apoyo de todos los que venimos trabajando juntos y nos conocemos, vamos a seguir adelante con el mismo lineamiento de gestión. El club crece, avanza y está lleno de chicos, que es lo más importante”.

El flamante presidente también hizo hincapié en la necesidad de abrir la institución a nuevas generaciones: “Estamos abiertos a los jóvenes que quieran colaborar, que traigan ideas y propuestas. No es un espacio solo para gente grande. La combinación entre experiencia y juventud es lo que nos permite lograr los mejores resultados”.

En la misma línea, reafirmó el rumbo de la nueva conducción: “Esto es un cambio de nombre, pero la idea es continuar con el mismo lineamiento, la misma forma de gestionar el club, que está a la vista que viene dando resultados, con nuevas obras, proyectos y cada vez más chicos participando”.

Finalmente, Falabella señaló que buscará aportar su impronta personal dentro de un esquema consolidado: “Me gustaría dejar algo propio dentro de mi gestión, pero siempre dentro de este estilo que venimos sosteniendo. Por suerte, Emilio nos sigue acompañando, y eso también es muy importante para esta etapa que comienza”.

Fuente: prensa CAE