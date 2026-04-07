Concejales opositores proponen suspender la tasa vial "por falta de obras"

Desde los bloques PRO y Juntos por Olavarría se presentó un proyecto de ordenanza para suspender el cobro de la tasa por servicios rurales.

“Hace meses que productores, vecinos, transportistas y docentes rurales vienen alertando sobre una situación: caminos intransitables, falta de mantenimiento y ausencia total del Estado municipal”, plantearon los concejales.

Y agregaron que, “lo más grave es que mientras esta realidad golpea de lleno a la producción y a la vida cotidiana en la zona rural, los fondos que se cobran específicamente para mantener los caminos no se están ejecutando como corresponde. Estamos ante un caso claro donde el Municipio cobra, pero no cumple”.

Además, el proyecto establece la obligación del Departamento Ejecutivo de rendir cuentas de manera mensual ante el Honorable Concejo Deliberante, detallando con precisión cuánto se recauda por la tasa, cuánto se invierte efectivamente en obras y mantenimiento de los caminos rurales, qué tramos son intervenidos y con qué recursos se realizan esas tareas, incluyendo horas de maquinaria, combustible y personal afectado.