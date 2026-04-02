Remises contra Uber: marcha para pedir “condiciones iguales”

Este jueves 9 de abril a las 12 horas, se llevará a cabo una marcha pacífica frente al Municipio de Olavarría, organizada por conductores y trabajadores del sector de remises, quienes buscan la regulación de los servicios de transporte privado como Uber y otras plataformas digitales.

La manifestación tiene como objetivo principal exigir condiciones igualitarias entre los vehículos tradicionales (taxis y remises) y los autos particulares que operan a través de aplicaciones de transporte.

La concentración comenzará en la intersección de las calles Colón y Rivadavia, desde donde los participantes marcharán hasta las puertas del Municipio para presentar un petitorio formal dirigido al intendente Maximiliano Wesner. En el documento, se solicita que se regulen de manera equitativa tanto los taxis y remises, que ya cumplen con los requisitos legales establecidos, como los autos de plataformas digitales, que actualmente operan en un marco normativo más flexible.

El petitorio:

El petitorio que los manifestantes entregarán al Municipio se titula “Petitorio para la regularización del transporte de pasajeros” y fue redactado por los trabajadores del volante de Olavarría, pertenecientes a los sectores de Taxis y Remises de la Ciudad.

En el escrito, se detallan varias preocupaciones y solicitudes urgentes. El documento, dirigido al Intendente Maximiliano Wesner, expresa lo siguiente:

“Los abajo firmantes, trabajadores del volante pertenecientes a los sectores de Taxis y Remises de la ciudad de Olavarría, nos dirigimos a usted con el fin de exponer nuestra profunda preocupación y solicitar su intervención inmediata ante la situación de competencia desleal generada por la reciente irrupción de plataformas digitales de transporte (Uber) en nuestro partido.”

El petitorio incluye varios puntos clave, como la desigualdad de condiciones que enfrentan los trabajadores del transporte tradicional frente a las plataformas digitales. Mientras que a los taxis y remises se les exige el cumplimiento estricto de normativas como licencias profesionales, seguros de pasajeros y revisiones técnicas, los vehículos de plataformas como Uber operan sin controles equivalentes.

También se menciona el impacto económico directo, con una caída drástica en los ingresos de los trabajadores, lo que afecta a más de 180 familias olavarrienses.

Ante esta situación, los firmantes piden una regularización para que todos los vehículos que transporten pasajeros en la Ciudad estén sujetos a los mismos requisitos legales y técnicos, garantizando así una competencia justa.

Finalmente, el petitorio señala la urgencia alimentaria que enfrentan los trabajadores del sector, ya que su sustento depende exclusivamente de este trabajo. Se solicita una mesa de diálogo urgente para abordar la actualización de las normativas de transporte y asegurar la seguridad y la justicia en la competencia.

En diálogo con Infoeme un remisero de la Ciudad, expresó su preocupación por la situación actual: “Se siente la llegada de Uber. Nosotros veníamos haciendo buenas cajas diarias, pero ahora hemos visto una baja considerable en los ingresos. Ya no llegamos a hacer buenos números como antes. Es una competencia desleal”.