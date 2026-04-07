El voto argentino en Italia se inclinó por la opción derrotada

Italia rechazó en las recientes elecciones de marzo, de la que participaron millares de argentinos y descendientes olavarrienses, la reforma judicial impulsada por el gobierno derechista que encabeza Giorgia Meloni.

Con más del 54% de los votos para el “No”, la primera ministra sufrió su primera gran derrota desde 2022. La oposición celebró lo que consideró un “muro constitucional” contra el avance de la derecha sobre la independencia de los jueces.

El informe dice que “el voto de los italianos en el exterior devuelve una foto muy diversa, con una fuerte división geográfica entre Europa y América”.

Según los datos oficiales del Ministero dell’Interno (Eligendo), en Europa prevaleció nítidamente el “No”, como importantes porcentuales, sobre todo en los países nórdicos: Dinamarca (79%), Suecia (74,9%), Países Bajos (73,1%) y Austria (70%), aunque en Francia, Alemania y el Reino Unido el “No” resultó mayoritario.

A la inversa se dio en Sudamérica, donde el “Sí” impulsado por el gobierno italiano de derecha, filo mussolinista, dominó claramente el escrutino, encabezado por Venezuela con el ’87,4% y con la Argentina entre los primeros lugares, con el 72,3%.

En el plano general, Europa se orientó hacia el “No”, con un 56,2% y América del Sur por el “Sí”, con un 70%.

De acuerdo con el análisis de los especialistas, en el voto dentro del continente europeo prevalecieron los votantes jóvenes, estudiantes y trabajadores emigrantes de los últimos años.

En Sudamérica, en cambio, pesó el voto de las comunidades históricas, más apegadas a las tradiciones y con una diversa sensibilidad política.