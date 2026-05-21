Desde “nefasto” de la oposición a rotundo apoyo libertario

El gobierno logró este miércoles media sanción para la modificación del régimen de Zona Fría, que excluirá a una buena parte de los hogares olavarrienses y, en el caso de los que mantendrán el derecho, implicará sustanciales modificaciones en la liquidación de las facturas.

Con el texto aprobado en la Cámara Baja el cálculo de la bonificación también se modifica y el subsidio ya no abarcará toda la factura, sino sólo el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Sobre este valor se calculará el 75%.

Los concejales de las distintas bancadas del HCD dieron su parecer este jueves sobre el resultado del prolongado debate que se extendió por más de 11 horas, con una opinión adversa del edil radical Francisco González y del bloque de Fuerza Patria y un enfático apoyo de los distintos bloques libertarios.

“Lamento mucho el avance de la derogación de la ley Zona Fría, que obviamente afecta de lleno a Olavarría como a un montón de otros distritos de la provincia de Buenos Aires. La ley existente seguramente podía mejorarse, quizá era excesiva en algunos aspectos, pero va a ser reemplazada por otra que directamente elimina la compensación para quienes vivimos en territorios en una zona desfavorable en cuanto a condiciones climáticas” sostuvo Francisco González, concejal de la UCR.

En este sentido amplió: “No lo digo yo, sino que lo dicen personas especializadas en la materia. Obviamente que hay lugares del país que corren con una desventaja en cuanto a cómo impactan las bajas temperaturas en el desarrollo de la vida diaria”.

“Lamentablemente la media sanción que se otorgó en la Cámara de Diputados echa por tierra esto y va a perjudicar de lleno a un montón de olavarrienses, a una gran cantidad de bonaerenses, incluso también del sur de Santa Fe, de gran parte de la provincia de Córdoba y un montón de otras provincias cercanas a la cordillera” advirtió.

“La verdad que es lamentable; preocupa mucho en este momento, en la situación que estamos pasando, que se siga ajustando los mismos sectores. No sorprende, pero obviamente nos tiene muy preocupados y es necesario comenzar a pensar en alternativas y en soluciones para brindar un acompañamiento a quienes la están pasando mal” acotó González.

Por el lado libertario, el concejal Marcelo Petehs consideró que “hay una información sesgada, tanto del Gobierno como de la oposición. Es verdad que recorta, sí, pero establece que no van a tener acceso al subsidio aquellos con un determinado ingreso, que sería de unos 4.200.000 pesos”.

“Obviamente el título que vende es que se hizo un recorte a la zona fría, pero en realidad no es así. Posiblemente algunos vecinos se vean afectados porque tienen ingresos suficientes como para financiarse sus servicios” sostuvo.

En el mismo sentido se pronunció su compañera de bloque Adela Casamayor: “Se va a hacer un reacomodamiento para distintas clases sociales porque estaba mal distribuida”.

La concejal Belén Abraham, de Fuerza Patria, opinó que “es una medida nefasta que impactará de lleno en 40 mil hogares de Olavarría que pasarán a pagar mucho más en la tarifa de gas, justo cuando comienza el invierno que en nuestra ciudad suele ser muy crudo”.

“Desde el gobierno dicen que seguirán subsidiando a quienes lo necesitan, pero la realidad es que será mucho más restrictivo. Con este recorte, ellos mismos reconocen que pretenden ahorrar unos 300 mil millones de pesos para seguir cumpliendo con las metas que exige el FMI” mencionó.

“Nuevamente, el presidente Javier Milei y sus aliados demuestran para quienes gobiernan. Mientras la gente compra cada vez menos alimentos, medicamentos y productos básicos, el Gobierno avanza con un ajuste que no se termina nunca” sumó la concejal Abraham.

El titular de la agencia local del PAMI y concejal libertario Guillermo Lascano hizo una fuerte defensa en sus redes sociales del texto aprobado en Diputados: “Quieren instalar que Milei te va a quitar el subsidio por zona fría! No es así, excepto si el ingreso de tu hogar supera los $4.100.000”.

“Leíste bien, si el ingreso de tu grupo familiar no llega a los 4,1 millones mensuales vas a seguir con el beneficio. Es más, en vez de descontarte el 50% de la factura, vas a beneficiarte con un descuento del 75% en la tarifa” añadió.

“El objetivo de esta readecuación es otorgar el subsidio a los que realmente lo necesiten y no hacerlo de forma generalizada a toda una zona geográfica determinada, porque hay familias que pueden pagarlo” enfatizó Lascano.