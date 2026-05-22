Evacuaron la Escuela 4 por la explosión de un calefactor

Este viernes la comunidad educativa de la Escuela 4 debió ser evacuada por la explosión de un calefactor.

El episodio se registró pasadas las 13 en el establecimiento ubicado en San Martín y Chacabuco, en el barrio Pueblo Nuevo.

Al lugar acudieron Bomberos y Defensa Civil. También se hizo presente personal de Tránsito y del Comando de Patrullas.

Según informaron en el lugar, afortunadamente no se registraron heridos.

Los alumnos, docentes y auxiliares fueron evacuados a la plaza López Camelo situada frente a la escuela primaria.