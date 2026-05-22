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Evacuaron la Escuela 4 por la explosión de un calefactor

Ocurrió este viernes pasadas las 13 en el establecimiento ubicado en el barrio Pueblo Nuevo. No se registraron heridos. Intervinieron Bomberos y Defensa Civil.

 

Este viernes la comunidad educativa de la Escuela 4 debió ser evacuada por la explosión de un calefactor.

 

El episodio se registró pasadas las 13 en el establecimiento ubicado en San Martín y Chacabuco, en el barrio Pueblo Nuevo.

 

Al lugar acudieron Bomberos y Defensa Civil. También se hizo presente personal de Tránsito y del Comando de Patrullas.

 

Según informaron en el lugar, afortunadamente no se registraron heridos.

 

Los alumnos, docentes y auxiliares fueron evacuados a la plaza López Camelo situada frente a la escuela primaria.

 

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